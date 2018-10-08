Известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали в кафе на федерального чиновника
На видеозаписи инцидента, которую опубликовал телеграм-канал Mash, молодой человек бьет посетителя заведения стулом. Утверждается, что нападавшим был игрок «Зенита» Александр Кокорин. Вместе с ним был и футболист «Краснодара» Павел Мамаев. Как сообщили в Минпромторге, пострадал глава одного из департаментов ведомства и руководитель научного центра НАМИ. Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал «Эху Москвы», что футболисты должны понести наказание в соответствии с действующим законодательством.
Сами футболисты инцидент пока не комментировали.
Комментарии10
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svedov161 08 октября 2018 | 22:10
Ну разве футболисты виноваты, что куда не плюнь попадешь в чиновника!
alehan22746 08 октября 2018 | 22:10
Респект ребята! Начистить рыло любой говно путинской чиновничьей свинье - это благородное дело!
andy66 08 октября 2018 | 22:19
нелегкий вопрос встанет перед следствием - кого признать потерпевшим в данном деле?
oleg_kievlyanin 08 октября 2018 | 22:25
//Известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали в кафе на федерального чиновника//
Теперь они стали еще более известными.
morana2009 08 октября 2018 | 22:27
Тоже мне повод для скандала... Герои спортсмены набили рыло героям чиновникам... Дело то семейное...помирятся. Ну мячик совместно погоняют. Деда Вова помирит...
allexmar 08 октября 2018 | 22:30
Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал «Эху Москвы», что футболисты должны понести наказание в соответствии с действующим законодательством
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Он имел ввиду что этой стране это не принято
polikarpich 08 октября 2018 | 22:49
allexmar: Да, здесь, в России, это должно быть особо оговорено. Есть выбор - либо "по закону", либо "по понятиям".
oneoretwo 08 октября 2018 | 23:00
..."известные футболисты", "федеральный чиновник"... - не смешите...
со стороны это смотрится как шобла гопоты из кацапетовки в сельском гадюшнике...
old44 08 октября 2018 | 23:02
для начала надо сдать пробы на допинг !
mosser 08 октября 2018 | 23:24
Молодцы, не ожидал!