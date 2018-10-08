//Известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали в кафе на федерального чиновника//

На видеозаписи инцидента, которую опубликовал телеграм-канал Mash, молодой человек бьет посетителя заведения стулом. Утверждается, что нападавшим был игрок «Зенита» Александр Кокорин. Вместе с ним был и футболист «Краснодара» Павел Мамаев. Как сообщили в Минпромторге, пострадал глава одного из департаментов ведомства и руководитель научного центра НАМИ. Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал «Эху Москвы», что футболисты должны понести наказание в соответствии с действующим законодательством.

Сами футболисты инцидент пока не комментировали.