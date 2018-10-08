Рейтинг доверия к президенту Путину за год снизился примерно на треть
Такие данные следуют из недавнего опроса Левада-центра. Сейчас президенту доверяют 39 процентов респондентов.
У этого снижения есть целый ряд причин, главными из которых являются принятие пенсионных законов и общая усталость от патриотической риторики, — считает политолог Дмитрий Орешкин.
Это тревожный знак для Владимира Путина, потому что непонятно, как этот рейтинг можно поднять, — считает Орешкин.
По мнению Орешкина, рейтинг доверия к президенту будет продолжать снижаться
Комментарии15
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danko1 08 октября 2018 | 22:09
putin2o18: Рейтинг Путина не снизился, а обвалился ниже плинтуса.
И теперь этому вруну, вору и мафиози никакими войнами даже рейтинг не поднять.
А экономику, в которой он полный тупица, он уже полностью развалил.
put__out 08 октября 2018 | 22:19
danko1: Что бы пошло вверх или чуть отпустило надо "Гагарина" вновь запускать... В один конец достаточно, если для начала им станет хотя бы Рогозин или херой Золотов...
dmast79 08 октября 2018 | 22:32
danko1: Обвалился не рейтинг Путина, а рейтинг либерал-рыночников, действия которых (пенсионная реформа давняя задумка Кудрина и Ко) и вызвали негодование народа.
Выкинь из правительства либералов, посади чубайсов, "причеши" русофобов и олигархов - и народ устроит триумф.
polikarpich 08 октября 2018 | 23:07
dmast79: Да ну? Правда, что ль? А Путин там вместо промокашки или где?
Он уже чуть ли не два десятка лет "сажает", "причёсывает" и "мочит".
И кого, интересно, вы подразумеваете под "либералами"? Может, вы просто повторяете заученную пропаганду, не понимая смысла слов?
neyexo 08 октября 2018 | 22:35
danko1:
Нет, не упал. Люди на него рассчитывают. Пусть он возраст повысил/понизил (есть разные версии, например, злодеи повысили, а он понизил), другие ведь вообще пенсии платить перестану, вот такие мнения
cromwel 08 октября 2018 | 22:15
А Вовану все пофигу. Плевать он на нас хотел.
vsokolov 08 октября 2018 | 22:16
Давно пора бы публике понять, что Путин работает исключительно в интересах крупного российского капитала и силовиков. Для простого народа он не сделал и не сделает ничего.
varigor 08 октября 2018 | 22:29
Возмущение пенсионной реформой есть, а про усталость от патриотической риторики враньё. Тут Орешкин судит по себе - сам никогда патриотом не был и думает, что все такие. Как бы не так.
dmast79 08 октября 2018 | 22:36
varigor: Рейтинг либералов (около нуля) доказывает это. Чем дальше от этой чумы, тем выше уважение народа, и соотвественно - рейтинг. Моё имхо начинать надо с увольнения Кириешки, отставки Медведа, и посадки Чубайса. Медвед может пойти в Роснано заместо посаженного Чубайса, Кириенко станет во главе Сколково (или наоборот - медведа в сколково, кирю в нано), а на пост главы правительства для начала поставить например Дениса Мантурова.
polikarpich 08 октября 2018 | 22:57
dmast79: Ну и дурь фееричесакая!!!
Медвед, стало быть, крутой "роснановец"! Премьер из него - как из какашки пуля, да к тому же крадун несусветный, а там потянет! Чего там уж!
Нет, господа, как вы не садитесь...
Пора бы уже понять, что ничего эти чучела не решают. Они решают только как, сколько и где урвать. А на все эти "нано-банано" им плевать. Это средство, цель - бабло.
natayak 08 октября 2018 | 22:31
Вообще-то это тревожный знак вовсе для власти, а для нас. Потому что действия по повышению рейтинга вызывают опасения.
neyexo 08 октября 2018 | 22:33
Смотреть гоств полезно - я сделал вывод о том, что готовится передача Курил
ladyirina 08 октября 2018 | 22:39
На какую бы новую авантюру Путин ни пошёл - теперь всё пойдёт ему в минус. Даже бесконечные нападки на Америку всем надоели. Олимпиады и чемпионаты кончились: доигрался, довоевался. Кончен бал - гасите свечи.
dmast79 08 октября 2018 | 22:53
ladyirina: Нападать на америку не надо - надо эффективно обороняться! В том числе удалением из политики и экономики России проамериканских олигархов и либералов. о
polikarpich 08 октября 2018 | 23:00
ladyirina:
Я представляю себе, как он бьётся в истерике:
"Ну что же мне сделать, чтобы вы мне поверили?!!! Самому зарезаться, что ли?!!!"
Это ему далеко уже не какой-нибудь 2008 год. Поезд давно ушёл.