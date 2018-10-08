В Министерстве обороны России, по некоторым данным, нашли виновного в недавних провалах разведки

В самом Главном управлении Генштаба (это бывшая ГРУ), возможно, скоро пройдет большая зачистка в руководящих органах.

Полковник ГРУ Константин Бахтин работает под «крышей» посольства России в Нидерландах в качестве второго секретаря. А еще он является близким другом фигуранта «дела Скрипалей» Анатолия Чепиги (он же «Руслан Боширов»), говорится в новом расследовании Сергея Канева на сайте «МБХ Медиа». По сведениям журналиста, имя Бахтина звучало на секретном совещании в Минобороны. Там как раз разбирали громкие провалы российской военной разведки в США, Англии, Голландии и Черногории. Источник Канева в штаб-квартире Главного управления Генштаба добавил, что второй секретарь посольства, постоянно созванивался с Москвой и обсуждал детали операции по взлому сети Организации по запрещению химического оружия. Он же отвечал и за техническую сторону.

Так что за четырьмя россиянами, которые прилетели весной в королевство, уже следила голландская контрразведка. В ближайшее время, как добавляет «МБХ Медиа» со ссылкой на тот же источник в разведке, Бахтина могут отозвать в Москву и, возможно, снимут не только погоны. Кроме того, в Минобороны ходят усиленные слухи, что еще в середине сентября на ковер к Владимиру Путину вызывали начальника Главного управления Генштаба генерал-полковника Игоря Коробова, отмечает сайт. По возвращении домой начальнику военной разведки стало плохо. До конца года его могут снять с должности.

В Кремле сегодня между тем говорили, что обвинения со стороны Нидерландов в кибератаке не может быть основанием для кадровых перестановок в Генштабе и Минобороны. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока что информация об этом в прессе достаточно общая, развернутой аргументации по делу нет.