В Министерстве обороны России, по некоторым данным, нашли виновного в недавних провалах разведки
В самом Главном управлении Генштаба (это бывшая ГРУ), возможно, скоро пройдет большая зачистка в руководящих органах.
Полковник ГРУ Константин Бахтин работает под «крышей» посольства России в Нидерландах в качестве второго секретаря. А еще он является близким другом фигуранта «дела Скрипалей» Анатолия Чепиги (он же «Руслан Боширов»), говорится в новом расследовании Сергея Канева на сайте «МБХ Медиа». По сведениям журналиста, имя Бахтина звучало на секретном совещании в Минобороны. Там как раз разбирали громкие провалы российской военной разведки в США, Англии, Голландии и Черногории. Источник Канева в штаб-квартире Главного управления Генштаба добавил, что второй секретарь посольства, постоянно созванивался с Москвой и обсуждал детали операции по взлому сети Организации по запрещению химического оружия. Он же отвечал и за техническую сторону.
Так что за четырьмя россиянами, которые прилетели весной в королевство, уже следила голландская контрразведка. В ближайшее время, как добавляет «МБХ Медиа» со ссылкой на тот же источник в разведке, Бахтина могут отозвать в Москву и, возможно, снимут не только погоны. Кроме того, в Минобороны ходят усиленные слухи, что еще в середине сентября на ковер к Владимиру Путину вызывали начальника Главного управления Генштаба генерал-полковника Игоря Коробова, отмечает сайт. По возвращении домой начальнику военной разведки стало плохо. До конца года его могут снять с должности.
В Кремле сегодня между тем говорили, что обвинения со стороны Нидерландов в кибератаке не может быть основанием для кадровых перестановок в Генштабе и Минобороны. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока что информация об этом в прессе достаточно общая, развернутой аргументации по делу нет.
Комментарии25
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alehan22746 08 октября 2018 | 22:08
LOL! весь мир ухахатывается над говно путинской разведкой с руками из ж... растущими! К сожалению брызги этого хохота падают и на нормальных русских людей вообще:(((
danko1 08 октября 2018 | 22:11
alehan22746: В МО похоже, что только врать и воровать миллиардами умеют.
Всё развалено.
minerr 08 октября 2018 | 22:25
//// имя Бахтина звучало на секретном совещании в Минобороны.///
Ну и понятно, что Канев туда был приглашен. Ну а какое секретное совещание и без Канева?
minerr 08 октября 2018 | 22:29
danko1: МБХ очень хочется вернутся поближе к Кремлю и торговать углеводородной жижей как и раньше, иногда постреливая неугодных мэров. Для этого он готов состряпать любой фейк и уложить любое количество журналистов, как давеча в ЦАР.
opiatnovyi63 08 октября 2018 | 22:33
minerr: minerr: Не разведка, а полный провал дегенератов и полных идиотов!Причём тут МБХ?
zemljanka 08 октября 2018 | 22:33
Все ГРУ слил лилипутин.
Велел показать личико гражданским петровбашировым.
volodya123 08 октября 2018 | 22:58
"... на секретном совещании в Минобороны... разбирали громкие провалы российской военной разведки в США, Англии, Голландии и Черногории. Источник Канева в штаб-квартире Главного управления Генштаба..."
По закону жанра, думается, скоро мы должны узнать подробности секретного совещания в контрразведке.
ihor_syvoryj 08 октября 2018 | 22:09
Не тот уже Щтирлиц пошёл....не тот!
stopkran1969 08 октября 2018 | 22:19
ihor_syvoryj: да и не туда
efilika 08 октября 2018 | 22:19
ihor_syvoryj: какие же это Штирлицы? Штирлиц работал на славу Отечества, а эти так, где бы только нагадить.
idruker 08 октября 2018 | 22:36
ihor_syvoryj: Ну вобщем то и ТОТ Штирлиц был не настоящим, а литературным вымыслом. Хотя Лиознова очень постаралась придать ему правдоподобный чекистский лоск, наделив его серостью, занудством, нелюбовью жить как живой человек
vpu2011 08 октября 2018 | 22:13
интересно
nikolashin2017 08 октября 2018 | 22:15
вот такая есть разведка:
языком стреляет метко
и пробравшись в тыл врага
забивает косяка...
mavviomi 08 октября 2018 | 22:16
Это Окурок!
mosser 08 октября 2018 | 22:18
В итоге вождя предадут все и в один день. Гыыы
Вот так плешивый карлик.
sparky 08 октября 2018 | 22:20
Полковника переведут в старшие прапорщики, а генерал-полковника в полковники.
А может и повысят. Все одно, виноваты, американцы-голландцы-израильтяне и прочие кругомвраги.
kkdv75 08 октября 2018 | 22:28
Оскудился форум, одни слюни в коментариях. Нет ни одного дельного, с мыслями уровнем выше плинтуса. А остальных банят
yuriykyvich 08 октября 2018 | 23:01
kkdv75: Ну какие тут могут быть комментарии с уровнем "выше плинтуса"? Американцы просверлили "дырку" на МКС? Этот бред рассчитан только на любителей "Боярышника", далее по-списку. А ежели не согласен, то Ты - Руссофоб. Комментировать БРЕД любителей "Домиков для Уточек" и иже с ними. Они же ВАС своим враньем опускают до такого уровня, "Ниже плинтуса"...
pepetz 08 октября 2018 | 22:34
А где провал-то? Путин отверг все обвинения в адрес нашей страны.
Неужели врал? Президент?
Картина маслом:
"Опять двойка"
salut__521 08 октября 2018 | 22:40
//Бахтина могут отозвать в Москву и, возможно, снимут не только погоны//
Зная людоедские замашки фюрера, не удивлюсь, если на первом этапе с полкана снимут ещё и шкурку для пробного ланча. Да и хер на неё, пущай подавится...
goshan31 08 октября 2018 | 22:41
У меня такое впечатления, что там только один персонаж, который полностью виновен во всех провалах за последние 19 лет..
gregor 08 октября 2018 | 22:47
В Министерстве обороны России, по некоторым данным, нашли виновного в недавних провалах разведки
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Израиль ?
vladimirbelarus 08 октября 2018 | 22:51
Бахтин с криком "Ловите меня семеро!" пустится в бега и сдаст всю кремлёвскую шоблу ангийской МИ-6 с потрохами. Вот увидите.
oneoretwo 08 октября 2018 | 22:54
...а за что чистить то собираются ? плешивый ведь сказал, что это все гражданские лица...
(даже не "дебилы, бл*дь"(С))
ugiazov 08 октября 2018 | 22:56
Беги, генерал-полковник, беги! Или скоро твои похороны.