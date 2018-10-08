Журналисты узнали настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей
Под именем «Александр Петров» оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин. По данным издания Insider и группы Bellingcat, он участвовал в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы. Ранее было опубликовано журналистское расследование, согласно которому настоящее имя другого подозреваемого в причастности к инциденту в Солсбери – это Анатолий Чепига,он полковник ГРУ.
Комментарии5
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sandro_007 08 октября 2018 | 21:46
Дни хирурга Мишкина.
michael_c 08 октября 2018 | 21:47
Венеролог ?
kuxxxku 08 октября 2018 | 21:47
Ну вот, нормальные пацаны оказались-полковник и врач...а вы отравители, отравители...
sergyncho 08 октября 2018 | 21:48
Ну,сейчас ,Захарова слюной захлебнётся...
igorrrpadlowitchs 08 октября 2018 | 21:48
Мишкин, мишкин, где твоя улыбка полная задора и огня? Что с людьми солсберецкий собор делает!