Журналисты узнали настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Под именем «Александр Петров» оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин. По данным издания Insider и группы Bellingcat, он участвовал в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы. Ранее было опубликовано журналистское расследование, согласно которому настоящее имя другого подозреваемого в причастности к инциденту в Солсбери – это Анатолий Чепига,он полковник ГРУ.