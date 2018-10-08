Соцсеть Фейсбук представила первые устройства собственной разработки

Это умные колонки Portal и Portal+, которые созданы для видеозвонков. Модели отличаются размерами экранов и ценой – около 200 долларов и примерно 350. В Фейсбуке, который оказался в центре скандала с утечкой данных, обещают, что колонки не записывают голос и видео без команды владельца и что все исходящие данные шифруются. Питание камеры и микрофона можно отключить, а объектив закрыть специальной шторкой.