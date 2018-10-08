Компания Гугл закрывает свою соцсеть Гугл+
В корпорации это объясняют несколькими причинами. Так, была обнаружена уязвимость, которая могла затронуть более чем полмиллиона аккаунтов. Кроме того, есть определенные трудности поддержания соцсети и ее чрезвычайно низкая популярность.
Комментарии1
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vpu2011 08 октября 2018 | 21:43
Не пошло, как и google wave. Но всё закрытое закрыто до поры. Население увеличивается, через пару поколений могут вернуть бренд, если появится перспектива.