Патриарх Кирилл заявил, что церковный раскол на Украине угрожает единству страны

Предстоятель РПЦ сказал это после богослужения в Троице-Сергиевой лавре. Завтра Синод Константинопольского патриархата соберется на заседание. Ожидается, что темой обсуждения будет предоставление Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.