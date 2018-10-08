Патриарх Кирилл заявил, что церковный раскол на Украине угрожает единству страны
Предстоятель РПЦ сказал это после богослужения в Троице-Сергиевой лавре. Завтра Синод Константинопольского патриархата соберется на заседание. Ожидается, что темой обсуждения будет предоставление Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.
Комментарии17
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danko1 08 октября 2018 | 21:33
Врет нанопыльный гэбэшник.
Именно присутствие его торгового дома РПЦ угрожает единству Украины, т.к. Гундяев только указание Кремля выполняет, которому мир в Украине не нужен.
pit_heap 08 октября 2018 | 21:41
danko1: ну почему же врет,из истории известно что на Украине уже была война православных против униатов и католиков.Так что Варфоломей за американскую взятку опускает Украину в прошлое.
malanoff 08 октября 2018 | 21:44
pit_heap: Россия полна мусульман , а Украина полна россиян. Есть разница в пользу Украины. Гундяю такое не понять.
post_v 08 октября 2018 | 21:46
danko1:
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если Гундяев два года назад проповедовал пингвинам, то является ли Антарктида "канонической территорией" РПЦ?
seryj_wolk 08 октября 2018 | 21:35
Порошенко сделал очень сильный ход. Гундяев со своей сектой в растерянности.
unprejudiced 08 октября 2018 | 21:38
Сайт Рады переврал цитату грузинского патриарха об автокефалии УПЦ
Информация о том, что Грузинская церковь поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви, не соответствует действительности.
Об этом говорится в официальном заявлении грузинской патриархии, опубликованном в понедельник, 8 октября, на сайте религиозной организации.
В частности, в заявлении уточнили, что на встрече с епископом Грузинской православной церкви, патриархом всея Грузии Илией II председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил о стремлении Украины к признанию автокефалии украинской церкви.
На это предстоятель Грузинской церкви ответил, что это было бы приятным событием, но существуют сложности в достижении этого вопроса.
«Что касается позиции грузинской церкви по вопросу автокефалии украинской церкви, она остается неизменной — пока не зафиксируют своих окончательных официальных позиций на основании канонических церковных норм Константинополь и Московский патриархат, Грузинский патриархат воздерживается от комментариев», — подчеркнули в грузинской патриархии.
Ранее сайт Верховной рады нагло соврал, что Парубий встретился с предстоятелем Грузинской церкви патриархом Илией II, где епископ высказался за положительное решение вопроса предоставления автокефалии УПЦ. Это заявление с сайта украинского парламента распространили СМИ.
novirusich 08 октября 2018 | 21:42
unprejudiced: Патриарх Кирилл заявил, что церковный раскол на Украине угрожает единству страны
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Это он про Россию сказал. опасается, значит. Может быть он и прав.
gригорьич 08 октября 2018 | 21:43
unprejudiced: А ещё Верховная Рада назвала Гундяева желтым земляным червяком. Как жить дальше?
ura_123 08 октября 2018 | 21:43
unprejudiced: И только ты кирюшко везде был,всё сам видел и слышал))))
plank1957 08 октября 2018 | 21:40
А с какой стати РПЦ вдруг заинтересовалась политикой?
solonko 08 октября 2018 | 21:40
Агрессия России угрожает Украине, и нечего здесь кокетничать, наводя тень на плетень. Никак не Константинопольский патриархат.
gригорьич 08 октября 2018 | 21:41
Госпооооооди! Гундяев озаботился единством Украины! Это смешнее, чем кот Бегемот, тушащий пожар керосином из примуса.
ura_123 08 октября 2018 | 21:41
Какую именно страну гундяша имел ввиду,Россию? Так она и так расколота конфликтом в Украине.
ft18 08 октября 2018 | 21:43
Странно, а по зомбо-ТВ Украина аж с февраля 14-го как расколота и как недогосударство! Гуня не пойму, спал что ли 4 года, в какой берлоге, бедолага?
buzukin1905 08 октября 2018 | 21:44
Тамошняя независимая церковь выбирает форму шестиугольного креста - получается трансформацией шестилучевой еврозвезды основателей христианства :) А шо? В Англии король/королева являются главой церкви аборигенов. А туточки - Пидро Вальцман, все как у евролюдей, те же обычаи, гей-парады и нацистские приветствия. Регулярно вспоминаю одну смешную историю о крестовых походах во имя веры - как крестоносцы расхерачили Константинополь :) Стольный куевский град однако поближе будет, так што ждем-с :)
vpu2011 08 октября 2018 | 21:45
Вот гэбист легенду отрабатывает. Будут рпцшную сеть для внедрения провокаторов использовать, а потом показывать - вот, типа, раскол.
ser_gey_love_roff 08 октября 2018 | 21:46
Понимает Гундяша, что самый мощный свечной заводик накрылся медным тазом.