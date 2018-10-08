Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «побои» по факту конфликта в кафе с участием Кокорина и Мамаева

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «побои» по факту конфликта в кафе с участием футболистов Кокорина и Мамаева. При этом конкретные фамилии в МВД не называют. Тем временем телеграм-канал Mash опубликовал видео инцидента, на котором главу одного из департамента Минпромторга Дениса Пака бьют стулом. Утверждается, что нападавшим был игрок «Зенита» Александр Кокорин. Вместе с ним был и футболист «Краснодара» Павел Мамаев.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сказал, что этот вопрос не находится в компетенции РФС. При этом в интервью изданию Чемпионат.ком он добавил, что Кокорин и Мамаев чувствуют свою полную безнаказанность.