Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «побои» по факту конфликта в кафе с участием Кокорина и Мамаева
Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «побои» по факту конфликта в кафе с участием футболистов Кокорина и Мамаева. При этом конкретные фамилии в МВД не называют. Тем временем телеграм-канал Mash опубликовал видео инцидента, на котором главу одного из департамента Минпромторга Дениса Пака бьют стулом. Утверждается, что нападавшим был игрок «Зенита» Александр Кокорин. Вместе с ним был и футболист «Краснодара» Павел Мамаев.
Член комитета по этике РФС Андрей Созин сказал, что этот вопрос не находится в компетенции РФС. При этом в интервью изданию Чемпионат.ком он добавил, что Кокорин и Мамаев чувствуют свою полную безнаказанность.
Комментарии6
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malanoff 08 октября 2018 | 21:34
Фамилии не называют , а Кокорин и Мамаев - это клички. Борзая какая то страна.
igorrrpadlowitchs 08 октября 2018 | 21:35
Ну вот стулом бить научились, глядишь , если так и дальше пойдёт, то научатся и по мячу бить!
ft18 08 октября 2018 | 21:37
Нанесли "ковбои" жуткие побои:
Стул сломав об Пака, поставив Пака в позу рака!
Но не сломился товарищ Пак:
Он выше этих бедолаг!
belovnikita 08 октября 2018 | 21:38
Наркоманы я/учия! в трусах по траве походят и ну давай стульями драться
norgemann 08 октября 2018 | 21:43
Спектакль устроенный для того чтобы показать что не только кавказские спортсмены затевают драки.
sergey_petr 08 октября 2018 | 21:44
Интересно, а стул был жидкий или не очень?