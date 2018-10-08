Воронежский губернатор Александр Гусев вновь уволил своего заместителя, который ранее получил 23 оклада

В пресс-службе правительства региона пояснили, что уходу с должности Юрия Агибалова предшествовала история с солидным «золотым парашютом», а второй уволенный заместитель, Евгений Юрченко, не смог привлечь в регион инвестиции.

Агибалов в середине сентября был уволен в связи с выходом на пенсию и получил единовременную выплату в размере своего заработка почти за 2 года. Вскоре он вернулся на ту же должность с повышением зарплаты в несколько раз.