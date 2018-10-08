Воронежский губернатор Александр Гусев вновь уволил своего заместителя, который ранее получил 23 оклада
В пресс-службе правительства региона пояснили, что уходу с должности Юрия Агибалова предшествовала история с солидным «золотым парашютом», а второй уволенный заместитель, Евгений Юрченко, не смог привлечь в регион инвестиции.
Агибалов в середине сентября был уволен в связи с выходом на пенсию и получил единовременную выплату в размере своего заработка почти за 2 года. Вскоре он вернулся на ту же должность с повышением зарплаты в несколько раз.
Комментарии5
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michael_c 08 октября 2018 | 21:06
Опять выплачена компенсация ?
gvs 08 октября 2018 | 21:07
Эх, раз, да еще раз
Да еще много, много, много раз ))))
(И каждый раз по 23 оклада) ))))
compare 08 октября 2018 | 21:20
э...стоп. так он,за полгода,получит 198 "парашютов" и оставит свое "гнездо" разоренным...
sagen 08 октября 2018 | 21:21
Ну как Путин. Ушел, после двух сроков по четыре года, а потом вернулся на следующие два, но уже по шесть лет. Все воруют.
efilika 08 октября 2018 | 21:21
Почему не возбудили дело или нее сняли прохинде