Арестованные братья Зиявудин и Магомед Магомедовы продали «Транснефти» долю в Новороссийском морском торговом порту

Как пишет РБК, это 25% акций крупнейшего портового оператора в России, которые оцениваются примерно в миллиард долларов. В результате доля «Транснефти» в Новороссийском морском торговом порту увеличилась до 60%. Компании, о которой идет речь, принадлежит не только порт в Новороссийске, но также балтийские порты в Приморске и Балтийске.

Братья Магомедовы были арестованы в конце марта по обвинению в организации преступного сообщества.