Арестованные братья Зиявудин и Магомед Магомедовы продали «Транснефти» долю в Новороссийском морском торговом порту
Как пишет РБК, это 25% акций крупнейшего портового оператора в России, которые оцениваются примерно в миллиард долларов. В результате доля «Транснефти» в Новороссийском морском торговом порту увеличилась до 60%. Компании, о которой идет речь, принадлежит не только порт в Новороссийске, но также балтийские порты в Приморске и Балтийске.
Братья Магомедовы были арестованы в конце марта по обвинению в организации преступного сообщества.
Комментарии9
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danko1 08 октября 2018 | 21:10
Это не борьба с коррупцией, а передел собственности.
.Сечин вообще привык собственность наращивать через посадки владельцев компаний и захвата их собственности.
kir_pich_101 08 октября 2018 | 21:11
Неплохо у них бизнес отжали.
А главное, кого из народа не спроси, все уверены, что мошенники они и хапуги.
Транснефть нашевсе! Мы ее любим!
vilingrad 08 октября 2018 | 21:14
Они получили предложение, от которого не смогли отказаться:
"Палец или глаз, падла?!"
gvs 08 октября 2018 | 21:16
Преступное сообщество продано другому преступному сообществу. Теперь сообщников можно выпускать. ))))
stopkran1969 08 октября 2018 | 21:18
Организовали преступное сообщество? А транснефть наглухо благотворительная организация))) и вофка тогда чего создал? Государственный бандитизм?
sadda 08 октября 2018 | 21:19
Прессекретарь Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров своей жене Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, предприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится.
Как же тесно переплетаются путинские коррупционеры! И гребут в десять рук.
alex55 08 октября 2018 | 21:21
Гоп-стоп по-путински... Ау, инвесторы....
vladimirgornitsky 08 октября 2018 | 21:23
Раньше для таких целей, судя по кино, для отъема собственности приходили бандиты с утюгом.
А теперь приходят представители правоохранительных органов. Суть та же. только бандиты теперь ходят не в Адидасе, а в форме.
shalunok 08 октября 2018 | 21:24
Те же методы, те же игроки, что и в 90-е.
Только игроки теперь при погонах. (даже если погоны "гражданские")