Россия поставила Сирии три дивизиона С-300 бесплатно

В каждом из них 8 пусковых установок, — сообщил источник ТАСС. Агентство напоминает, что соглашение о поставках Сирии этих зенитно-ракетных комплексов было подписано еще в 2010-м, но потом заморожено. О поставке Сирии С-300 в Минобороны России объявили после того, как сирийские военные из комплекса С-200 сбили российский военный самолет. Москва обвинила в этом Израиль.