Россия поставила Сирии три дивизиона С-300 бесплатно
В каждом из них 8 пусковых установок, — сообщил источник ТАСС. Агентство напоминает, что соглашение о поставках Сирии этих зенитно-ракетных комплексов было подписано еще в 2010-м, но потом заморожено. О поставке Сирии С-300 в Минобороны России объявили после того, как сирийские военные из комплекса С-200 сбили российский военный самолет. Москва обвинила в этом Израиль.
Комментарии45
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b52artur 08 октября 2018 | 21:30
А ему интереснее фигу америкосам показать, нежели коррупцию искоренить, ну или жизнь населения улучшить.
ansata 08 октября 2018 | 21:32
Нет ничего бесплатного. По определению нет.
vedma2017 08 октября 2018 | 21:33
Ну как бесплатно - российские пенсионеры за всё заплатят.
buzukin1905 08 октября 2018 | 21:37
По выстрелу на каждый евросамолет - и полный ПЦ всей евроавиации. Мойши, Абрамы и даже отважные летающие Сары, если таковые найдутся среди народа с красивыми профилями, сцут в памперсы, не отрываясь от рулежной дорожки :)
Вы там што, мля, забыли про черту оседлости? Вот теперь попробуйте посидеть в гетто и носа не высовывать - арабские ребята с удовольствием отхерачат :) Бесполетные вы теперича, так, пешеходы сраные :) Не взлететь вам, мля, на гору Сион! И шо это Беня не едет прощения просить? А как дышал, как хвастался, што понаедет :) Видать, послали...
novirusich 08 октября 2018 | 21:48
buzukin1905: В 1982 г Израиль уничтожил в долине Бекаа за пару часов 19 дивизионов новейских ЗРК,
переданных Сирии,
но управлявшихся советскими советниками.
На следующий день сирийцы подтянули еще 4 дивизиона, уничтожили и их.
Было убито 13 советских военных и ранено около 200.
Так что такое 3 дивизиона. Их хватит на 15 минуи работы израильтянам.
тем более что все уже отработано
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По сообщениям в греческой прессе в конце апреля прошли совместные учения ВВС ЦАХАЛа и ВВС Греции.
Главной целью маневров была отработка прорыва систему противовоздушной обороны С-300. Два греческие батареи С-300 развернуты на острове Крит.
В учениях принимали участие 150 истребителей, в том числе 10 истребителей F-16 из разных эскадрилий ВВС ЦАХАЛа.
Главной целью Израиля было получение технической информации о действии С-300 в момент реальной атаки. Система может "вести" и сбивать несколько целей одновременно на дальности до 150 км и высоте до 27 тысяч метров.
Израильские летчики также отработали тактику подавления и уклонения от системы в ходе симуляции атак против объектов, прикрытых С-300.
Греция приобрела С-300 у России и является единственным членом НАТО, на вооружении которого стоят такие системы.
beregov_net 08 октября 2018 | 21:49
buzukin1905: мимо
rus4ca 08 октября 2018 | 21:39
а давайте всех обсепечим бесплатными комплексами и ракетами!
мы россияне добрая душа!
працветаим и паём!
irina1980 08 октября 2018 | 21:44
А утилизационный сбор за эти комплексы платить будем?