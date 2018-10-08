Возбуждено уголовное дело по факту драки в кафе с участием футболистов Кокорина и Мамаева

Московская полиция его расследует по статье «побои». Фамилии участников конфликта в МВД не назвали.

О том, что с посетителями заведения на Арбате подрались Александр Кокорин и Павел Мамаев, сообщил источник «Интерфакса». По сведениям телеграм-канала Mash, конфликт возник из-за того, что футболисты вели себя шумно, и им сделали замечание. Как сообщили в Минпромторге, в драке пострадал директор одного из департаментов и глава научного центра НАМИ.