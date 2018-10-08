Возбуждено уголовное дело по факту драки в кафе с участием футболистов Кокорина и Мамаева
Московская полиция его расследует по статье «побои». Фамилии участников конфликта в МВД не назвали.
О том, что с посетителями заведения на Арбате подрались Александр Кокорин и Павел Мамаев, сообщил источник «Интерфакса». По сведениям телеграм-канала Mash, конфликт возник из-за того, что футболисты вели себя шумно, и им сделали замечание. Как сообщили в Минпромторге, в драке пострадал директор одного из департаментов и глава научного центра НАМИ.
Комментарии5
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dhtlbyf 08 октября 2018 | 21:13
Каждому чиновнику по кокорину!!!
dmitry35 08 октября 2018 | 21:17
Пока будут платить этим "футболистам" такие огромные деньги не за игру, а за их понты и драки в ресторанах и кафе - мы будет постоянно получать такие новости о хамском поведении "звёзд футбола".
jons25 08 октября 2018 | 21:17
Два дебила - это сила
wuwer 08 октября 2018 | 21:24
Вот теперь будем посмотреть, кто первый прогнётся:
- хамоватое быдло_
- вороватое хамло -
- или коррумпированное дышло
aleksandr39 08 октября 2018 | 21:27
Ничего им не будет ,опять отмажут миллионеров ,вот в США они бы получили срок .