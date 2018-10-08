Рейтинг доверия Владимиру Путину упал до 39%

Еще в ноябре прошлого года президенту доверяли 59%, — сообщают социологи «Левада-центра». Опрос был проведен с 20-го по 26 сентября. Упало доверие россиян и к другим представителям руководства страны. В то же время доверие к политику Алексею Навального выросло с 2-х до 3%.