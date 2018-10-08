Рейтинг доверия Владимиру Путину упал до 39%
Еще в ноябре прошлого года президенту доверяли 59%, — сообщают социологи «Левада-центра». Опрос был проведен с 20-го по 26 сентября. Упало доверие россиян и к другим представителям руководства страны. В то же время доверие к политику Алексею Навального выросло с 2-х до 3%.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 08 октября 2018 | 21:03
Лови, окурок, подарочег!
jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 21:08
Ха-ха-ха, результаты этих "опросов" согласованы в Адм. Президента. Левада Центр - это "чего изволите" Кремлёвское. Начало операции "Преемник"
Как Я и предсказывал ещё 2 месяца назад, готовится транзит Власти от Пути к Собяшке. Как в своё время от Ельцина к Путе. Перед Новым Годом внезапно выяснится, что Путя болен, неважно чем, но - болен. Обратится по ТВ к народу и скажет: чао, ухожу, берегите Россию)))
Причина - Путя стал изгоем для Мирового сообщества, и, главное, у него уже нет авторитета внутри страны, уже не работает слоган "Царь хороший, это бояре плохие".
Одобряю. Оленевод - в сложившихся обстоятельствах наилучший вариант для страны, да и для самого Пути. Путя будет жить в своих резиденциях и особо не светиться. Ну как Янукович, например.
kolian1975_7 08 октября 2018 | 21:24
jjuddgge_ddrredd:
сасуль , там томега мордой в навоз тыкают......
а тут в онолетига играешь , не хорошо это
иди утопись вместе с томегом
beliy_negr 08 октября 2018 | 21:30
jjuddgge_ddrredd: Ужасный сценарий ты озвучил.
Наивно предполагать что после смены нац. лидера, снимут санкции. Теперь это очень и очень надолго. И любой през, сделанный Путиным, будет в полной мере нести всю карму нынешней внешней и внутренней политики. Это к тому, что менять на Собянина смысла никакого нет.
eternity88 08 октября 2018 | 21:30
jjuddgge_ddrredd: "Оленевод - в сложившихся обстоятельствах наилучший вариант для страны"
Браво. Продолжение разграбления России кучкой воровских кланов... Странное, мягко говоря, представление о благе для страны.
zapadnay 08 октября 2018 | 21:23
Об этом не расскажут в телеящике ни Андреева, ни Скабеева. Но сами-то они, небось, уже «завертелись»?
romantik56 08 октября 2018 | 21:46
zapadnay: Скабеева -- идеал продажного негодяя...
danko1 08 октября 2018 | 21:04
Если бы Навальный хотя 2 часа на ЦТ в неделю был, то рейтинг Путина был в размере стат. погрешности.
Но и сейчас он не более 10%, если бы честно отвечали и считали.
sutara 08 октября 2018 | 21:07
Я думаю что и эти цифры слишком завышены!
blindpew_33 08 октября 2018 | 21:15
sutara: в авторитарных и тоталитарных государствах не бывает достоверной социологии. Даже если социологическая служба совсем независимая и не оглядывается на дяденьку-куратора, все равно ведь опросы не анонимные. Желающих резать правду-матку в таких странах обычно немного.
А вожди потом удивляются, и чегой-то вдруг наш послушный и любящий народ тащит нас на расстрел? не иначе, иностранные госдепы и моссады печеньками своими повлияли!
zapadnay 08 октября 2018 | 21:19
sutara:
Ещё немного, ещё чуть-чуть и будет ближе к реальности.
sokal123 08 октября 2018 | 21:36
zapadnay: !2-14 процентов ,но боюсь его опять сильно полюбят после очередной войны.
ura_123 08 октября 2018 | 21:07
Вот вам ватко и рейтинги,дутые рейтинги самозванца)))
ivar1964 08 октября 2018 | 21:07
"Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает ...!"
lager23 08 октября 2018 | 21:09
Замечу, многие шизофреники с диагностированным параноидным видом психического расстройства подбирают слова, схожие по смыслу/произношению/толкованию, таким же образом Путен использует слова "Бред, Чушь, Нонсенс", именно так он отвечает на все обвинения и неудобные вопросы.
Такие больные подозрительны, говорят скупо, как бы взвешивая слова. Заподозрить это позволяют типичные для таких больных высказывания ("зачем говорить об этом, там всё написано/вы знаете и я знаю, вы же физиономист/давайте поговорим о чём-нибудь другом/это бред какой-то вы понимаете, что вы спрашиваете/ чушь это всё"). Даже если в результате расспроса врач не получает конкретных сведений о субъективном состоянии больного, он по косвенным признакам почти всегда может сделать вывод о существовании недоступности или малой доступности, то есть о наличии у больного бредовых расстройств.
Экспансивный тип параноиков характеризуется особой конфликтностью и агрессивностью по отношению к другим, подозрительностью и негативизмом. Данный вид отличается от сенситивного, в первую очередь тем, что пациенты довольны собой и уверены в своём совершенстве. Экспансивные параноики убеждены в собственной исключительности, считают себя лучшими в любой сфере, зачастую достигая карьерных высот для того, чтобы вызвать зависть у других. По мнению Ганнушкина П. Б. люди данного типа возбудимы, большую часть времени находятся в повышенном настроении, редко устают.
Агрессия параноика действует по принципу «выживает сильнейший», выполняя защитную функцию....
Если это так, то Плешегном будет сильно нервничать и колбаситься от последующего падения рейтинга, и чем дальше, тем больше!
blindpew_33 08 октября 2018 | 21:10
Сомневаюсь, что Левада пошла на такое без разрешения куратора.
Похоже, что-то затевается...
sagen 08 октября 2018 | 21:11
Если я себя возьму за сто процентов, то 39% это он где-то мне по одно место, может даже чуть ниже. Ну да, примерно так и есть.
niknik 08 октября 2018 | 21:12
Голосуйте и дальше как весной - будет ещё лучше! )))
putin_frend 08 октября 2018 | 21:15
примерный процент продажных бюджетников, удавят Россию за пайку.
ft18 08 октября 2018 | 21:18
Ложь, всё ложь, Путин крут, вчера, сегодня, завтра, навсегда!!
aneuman 08 октября 2018 | 21:21
Вот вам и президент с пониженной социальной ответственностью.
adl1964 08 октября 2018 | 21:22
Со знаком минус?
neitral_n 08 октября 2018 | 21:23
Дак этот царь не настоящий !
piterrr 08 октября 2018 | 21:29
Пустое всё это...Те кто грабил так и будут грабить, а те кого грабят так и будут последний хрен с солью доедать!
putin_itogy 08 октября 2018 | 21:35
Конечно, затевается..
Лубянка уже давно бессоными ночами, морщит свои умненькие лобики(как у Петрова и Боширова) изобретая,
ну - очень "гениальную многоходовочку", по замене(вынужденной) своего царя-вождя.
"Жить захочешь - не так раскорячишься".(с)
Но мой прогноз другой, думаю: Дюмин, Патрушев, Турчак.
shalunok 08 октября 2018 | 21:35
Долго доходит до наших масс... но когда уж дошло, то крепко и надолго.
zen_fire 08 октября 2018 | 21:36
вообще есть у кого нибудь хоть один человек,который бы не понял что за гадёныш забрался на самый высокий пост в стране?
malinskii 08 октября 2018 | 21:40
расияне заслужили себе путина пожизненно.
grishakras 08 октября 2018 | 21:44
39 - это из тех , кому хоть кол на голове теши. Обидно.