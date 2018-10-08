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21:00, 08 октября 2018

Рейтинг доверия Владимиру Путину упал до 39%

Еще в ноябре прошлого года президенту доверяли 59%, — сообщают социологи «Левада-центра». Опрос был проведен с 20-го по 26 сентября. Упало доверие россиян и к другим представителям руководства страны. В то же время доверие к политику Алексею Навального выросло с 2-х до 3%.

Комментарии

29

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kir_pich_101 08 октября 2018 | 21:03

Лови, окурок, подарочег!

jjuddgge_ddrredd 08 октября 2018 | 21:08

Ха-ха-ха, результаты этих "опросов" согласованы в Адм. Президента. Левада Центр - это "чего изволите" Кремлёвское. Начало операции "Преемник"
Как Я и предсказывал ещё 2 месяца назад, готовится транзит Власти от Пути к Собяшке. Как в своё время от Ельцина к Путе. Перед Новым Годом внезапно выяснится, что Путя болен, неважно чем, но - болен. Обратится по ТВ к народу и скажет: чао, ухожу, берегите Россию)))
Причина - Путя стал изгоем для Мирового сообщества, и, главное, у него уже нет авторитета внутри страны, уже не работает слоган "Царь хороший, это бояре плохие".
Одобряю. Оленевод - в сложившихся обстоятельствах наилучший вариант для страны, да и для самого Пути. Путя будет жить в своих резиденциях и особо не светиться. Ну как Янукович, например.

kolian1975_7 08 октября 2018 | 21:24

jjuddgge_ddrredd:
сасуль , там томега мордой в навоз тыкают......
а тут в онолетига играешь , не хорошо это
иди утопись вместе с томегом

beliy_negr 08 октября 2018 | 21:30

jjuddgge_ddrredd: Ужасный сценарий ты озвучил.
Наивно предполагать что после смены нац. лидера, снимут санкции. Теперь это очень и очень надолго. И любой през, сделанный Путиным, будет в полной мере нести всю карму нынешней внешней и внутренней политики. Это к тому, что менять на Собянина смысла никакого нет.

eternity88 08 октября 2018 | 21:30

jjuddgge_ddrredd: "Оленевод - в сложившихся обстоятельствах наилучший вариант для страны"
Браво. Продолжение разграбления России кучкой воровских кланов... Странное, мягко говоря, представление о благе для страны.

zapadnay 08 октября 2018 | 21:23

Об этом не расскажут в телеящике ни Андреева, ни Скабеева. Но сами-то они, небось, уже «завертелись»?

romantik56 08 октября 2018 | 21:46

zapadnay: Скабеева -- идеал продажного негодяя...

danko1 08 октября 2018 | 21:04

Если бы Навальный хотя 2 часа на ЦТ в неделю был, то рейтинг Путина был в размере стат. погрешности.
Но и сейчас он не более 10%, если бы честно отвечали и считали.

sutara 08 октября 2018 | 21:07

Я думаю что и эти цифры слишком завышены!

blindpew_33 08 октября 2018 | 21:15

sutara: в авторитарных и тоталитарных государствах не бывает достоверной социологии. Даже если социологическая служба совсем независимая и не оглядывается на дяденьку-куратора, все равно ведь опросы не анонимные. Желающих резать правду-матку в таких странах обычно немного.
А вожди потом удивляются, и чегой-то вдруг наш послушный и любящий народ тащит нас на расстрел? не иначе, иностранные госдепы и моссады печеньками своими повлияли!

zapadnay 08 октября 2018 | 21:19

sutara:
Ещё немного, ещё чуть-чуть и будет ближе к реальности.

sokal123 08 октября 2018 | 21:36

zapadnay: !2-14 процентов ,но боюсь его опять сильно полюбят после очередной войны.

ura_123 08 октября 2018 | 21:07

Вот вам ватко и рейтинги,дутые рейтинги самозванца)))

ivar1964 08 октября 2018 | 21:07

"Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает ...!"

lager23 08 октября 2018 | 21:09

Замечу, многие шизофреники с диагностированным параноидным видом психического расстройства подбирают слова, схожие по смыслу/произношению/толкованию, таким же образом Путен использует слова "Бред, Чушь, Нонсенс", именно так он отвечает на все обвинения и неудобные вопросы.
Такие больные подозрительны, говорят скупо, как бы взвешивая слова. Заподозрить это позволяют типичные для таких больных высказывания ("зачем говорить об этом, там всё написано/вы знаете и я знаю, вы же физиономист/давайте поговорим о чём-нибудь другом/это бред какой-то вы понимаете, что вы спрашиваете/ чушь это всё"). Даже если в результате расспроса врач не получает конкретных сведений о субъективном состоянии больного, он по косвенным признакам почти всегда может сделать вывод о существовании недоступности или малой доступности, то есть о наличии у больного бредовых расстройств.
Экспансивный тип параноиков характеризуется особой конфликтностью и агрессивностью по отношению к другим, подозрительностью и негативизмом. Данный вид отличается от сенситивного, в первую очередь тем, что пациенты довольны собой и уверены в своём совершенстве. Экспансивные параноики убеждены в собственной исключительности, считают себя лучшими в любой сфере, зачастую достигая карьерных высот для того, чтобы вызвать зависть у других. По мнению Ганнушкина П. Б. люди данного типа возбудимы, большую часть времени находятся в повышенном настроении, редко устают.
Агрессия параноика действует по принципу «выживает сильнейший», выполняя защитную функцию....
Если это так, то Плешегном будет сильно нервничать и колбаситься от последующего падения рейтинга, и чем дальше, тем больше!

blindpew_33 08 октября 2018 | 21:10

Сомневаюсь, что Левада пошла на такое без разрешения куратора.
Похоже, что-то затевается...

sagen 08 октября 2018 | 21:11

Если я себя возьму за сто процентов, то 39% это он где-то мне по одно место, может даже чуть ниже. Ну да, примерно так и есть.

niknik 08 октября 2018 | 21:12

Голосуйте и дальше как весной - будет ещё лучше! )))

putin_frend 08 октября 2018 | 21:15

примерный процент продажных бюджетников, удавят Россию за пайку.

ft18 08 октября 2018 | 21:18

Ложь, всё ложь, Путин крут, вчера, сегодня, завтра, навсегда!!

aneuman 08 октября 2018 | 21:21

Вот вам и президент с пониженной социальной ответственностью.

adl1964 08 октября 2018 | 21:22

Со знаком минус?

neitral_n 08 октября 2018 | 21:23

Дак этот царь не настоящий !

piterrr 08 октября 2018 | 21:29

Пустое всё это...Те кто грабил так и будут грабить, а те кого грабят так и будут последний хрен с солью доедать!

putin_itogy 08 октября 2018 | 21:35

Конечно, затевается..
Лубянка уже давно бессоными ночами, морщит свои умненькие лобики(как у Петрова и Боширова) изобретая,
ну - очень "гениальную многоходовочку", по замене(вынужденной) своего царя-вождя.
"Жить захочешь - не так раскорячишься".(с)
Но мой прогноз другой, думаю: Дюмин, Патрушев, Турчак.

shalunok 08 октября 2018 | 21:35

Долго доходит до наших масс... но когда уж дошло, то крепко и надолго.

zen_fire 08 октября 2018 | 21:36

вообще есть у кого нибудь хоть один человек,который бы не понял что за гадёныш забрался на самый высокий пост в стране?

malinskii 08 октября 2018 | 21:40

расияне заслужили себе путина пожизненно.

grishakras 08 октября 2018 | 21:44

39 - это из тех , кому хоть кол на голове теши. Обидно.

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