Дмитрий Орешкин: Падение рейтинга доверия к Путину обусловлено пенсионной реформой и усталостью населения
+Падение рейтинга доверия к президенту РФ Владимиру Путину обусловлено пенсионной реформой и усталостью населения от победоносной риторики. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин, комментируя результаты опроса «Левада-Центра».
«Одна из главных причин — это пенсионная реформа. Люди испытывают непонимание: мы же поднялись с колен, избавились от зависимости от Запада, присоединили Крым, а теперь нам обрезают пенсии и лишают людей старшего возраста дополнительного источника дохода. Еще одна причина — усталость от победоносной риторики», — пояснил эксперт.
С точки зрения Д.Орешкина, падение рейтинга доверия к Путину – «вещь предсказуемая и социально значимая». «Это тревожно для президента, потому что непонятно, как рейтинг можно поднять. Улучшение условий жизни не просматривается, новую победоносную войну тоже непонятно, где изобрести», — отметил политолог.
По данным опроса «Левада-Центра», уровень доверия россиян к Владимиру Путину опустился до 39%. С июня прошлого года рейтинг доверия к президенту опустился на 9%, а с ноября прошлого года – на 20%. Тринадцать процентов респондентов заявили, что не доверяют президенту.
Комментарии11
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teleo 08 октября 2018 | 20:53
"Дмитрий Орешкин: Падение рейтинга доверия к Путину обусловлено пенсионной реформой и усталостью населения."
А чего население устало? Им еще работать и работать.
gordy 08 октября 2018 | 20:56
Народ понял, что его водят за нос и не собирается терпеть это полные сорок лет?
danko1 08 октября 2018 | 21:14
gordy: Рейтинг Путина всегда рос во время войн и после аннексии Крыма, а в мирное время падал.
Как бы он после падения такого рейтинга большую войну не затеял.
compare 08 октября 2018 | 21:23
gordy: скорее,он,"электорат" почувствовал,что его за нос никто уже не "водит",а с ужасом ощутил,что его толкают сзади твердым "кожаным"предметом....
sadda 08 октября 2018 | 20:53
Посмотрим что будет после Нового года, когда благодаря увеличению НДС, повышению курса доллара, бездарной экономической политике и санкциям, - цены начнут свой значительный рост.
bozman_xl 08 октября 2018 | 21:04
sadda: Придумает и устроит ради поднятия рейтинга новую войнушку. Вот только какая страна станет его целью?
romantik56 08 октября 2018 | 21:06
sadda: Наш люд ничем не испугать... Это уже стало аксиомой.
democ 08 октября 2018 | 20:55
Тут не только что доверять - не видеть, не слышать не хочется.
А вообще ему нужен рейтинг?
wojskowy Марек Качоровски 08 октября 2018 | 21:02
Мало ли что народ устал и что ему не понравилась пенсионная реформа. Это не ему решать. Есть Президент он не устал грести на галере, вот и народ должен с него и брать пример, а то один работает, а другие непонятно от чего устают.
compare 08 октября 2018 | 21:27
wojskowy: чтобы красиво "стебаться",надо иметь талант,дрружжищще...увы,вам Всевышний,может и дал чего-то,в чем-то,но в этой области,вам лучше не "пробоваться"-говенный результатишко,скажем мягко. народ устал от "неумех"....
x_signal 08 октября 2018 | 21:07
А может тем, что кто-то не держит свои обещания?