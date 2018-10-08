"Дмитрий Орешкин: Падение рейтинга доверия к Путину обусловлено пенсионной реформой и усталостью населения."

+Падение рейтинга доверия к президенту РФ Владимиру Путину обусловлено пенсионной реформой и усталостью населения от победоносной риторики. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин, комментируя результаты опроса «Левада-Центра».

«Одна из главных причин — это пенсионная реформа. Люди испытывают непонимание: мы же поднялись с колен, избавились от зависимости от Запада, присоединили Крым, а теперь нам обрезают пенсии и лишают людей старшего возраста дополнительного источника дохода. Еще одна причина — усталость от победоносной риторики», — пояснил эксперт.

С точки зрения Д.Орешкина, падение рейтинга доверия к Путину – «вещь предсказуемая и социально значимая». «Это тревожно для президента, потому что непонятно, как рейтинг можно поднять. Улучшение условий жизни не просматривается, новую победоносную войну тоже непонятно, где изобрести», — отметил политолог.

По данным опроса «Левада-Центра», уровень доверия россиян к Владимиру Путину опустился до 39%. С июня прошлого года рейтинг доверия к президенту опустился на 9%, а с ноября прошлого года – на 20%. Тринадцать процентов респондентов заявили, что не доверяют президенту.