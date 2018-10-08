В Саратове возбуждено уголовное дело из-за гибели от голода полицейских лошадей
В мошенничестве подозревается индивидуальный предприниматель, с которым заключили контракт на уход за животными, — говорится на сайте регионального управления СК.
Ранее о гибели лошадей сообщили местные СМИ.
Комментарии10
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banyi4 08 октября 2018 | 20:37
АА , признайтесь, что ЭХО стало полной помойкой ) Бредятина и хохлы одни ))
vinnidi 08 октября 2018 | 20:41
banyi4: Чмарь номерной пригожинский если вам мрази тут не по себе-шуруйте на сайт первого кАнала или у вас там все на фабрике такие же мазохисты-извращенцы?!!!
vinnidi 08 октября 2018 | 20:38
Ублюдки единороссные даже невинных животных способны голодом заморить!!!
democ 08 октября 2018 | 20:39
Из сей новости понятно одно - из полиции, кто должен был ездить на лошадях, никто к ним не приходил. Лошадей не кормили, лошади сдохли, по факту обнаружили только скелеты.
oksana63 08 октября 2018 | 20:43
Сволочи. Животные, как всегда, страдают из-за человека.
zayac4 08 октября 2018 | 21:12
oksana63: Люди тоже подвид животных.
wattman 08 октября 2018 | 20:48
Неужели в стране действительно всё так плохо, что менты уже стали отбирать сено у лошадей?
eniro 08 октября 2018 | 21:07
wattman: Жемчуг, понимаете ли мелковат стал, а жить как-то надо...
student_ru_ru 08 октября 2018 | 20:55
В Саратове возбуждено уголовное дело из-за гибели от голода полицейских лошадей
Новость можно понять и так, что лошади погибли от голода полицейских. Если считать, что "полицейский" не прилагательное, а существительное.
mitja_76 08 октября 2018 | 21:11
student_ru_ru: В жизни бы до такого додумался.
Но действительно, формально все так. Типа голодные полицейские собственных лошадей сожрали... )))
А можно истолковать еще шире - типа пока от голода полицейских только люди (ну, или там собаки) гибли - это еще ничего, а вот ЛОШАДИ - это уже уголовка... )))