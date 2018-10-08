В Самаре на канализацию для построенного к Чемпионату мира стадиона потратят 245 миллионов рублей
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объявленный электронный аукцион. Он пройдет в конце октября. В пресс-службе областного правительства пояснили, что, как выяснилось, имеющаяся канализация стадиона не справляется с объемом сточных вод. Сам стадион «Самара Арена» обошелся почти в 19 миллиардов рублей.
Комментарии2
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pattrick 08 октября 2018 | 20:53
В Самаре на канализацию для построенного к Чемпионату мира стадиона потратят 245 миллионов рублей...
Беспредельщики. Поди не баре, могли бы и в вёдра срать, деньги от канализации направили на строительство больниц, детских садов, хосписов и получили бы откаты оттуда.
x_signal 08 октября 2018 | 21:05
20 лярдов потратили и даже канализацию не сделали... Эффективный менеджмент, фигли.