В Самаре на канализацию для построенного к Чемпионату мира стадиона потратят 245 миллионов рублей...

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объявленный электронный аукцион. Он пройдет в конце октября. В пресс-службе областного правительства пояснили, что, как выяснилось, имеющаяся канализация стадиона не справляется с объемом сточных вод. Сам стадион «Самара Арена» обошелся почти в 19 миллиардов рублей.