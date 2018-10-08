Акции памяти убитой журналистки Виктории Мариновой проходят в ряде городов Болгарии

Их участники пришли с зажженными свечами. Как сообщают местные СМИ, у некоторых есть плакаты с надписью «Нет правды – нет мира».



В субботу 30-летняя журналистка была изнасилована и убита. Ведущая болгарского телеканала TVN работала над расследованием хищения средств из фондов Евросоюза. Это третье за год убийство журналиста в ЕС.