Акции памяти убитой журналистки Виктории Мариновой проходят в ряде городов Болгарии
Их участники пришли с зажженными свечами. Как сообщают местные СМИ, у некоторых есть плакаты с надписью «Нет правды – нет мира».
В субботу 30-летняя журналистка была изнасилована и убита. Ведущая болгарского телеканала TVN работала над расследованием хищения средств из фондов Евросоюза. Это третье за год убийство журналиста в ЕС.
Комментарии7
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pattrick 08 октября 2018 | 20:47
Их участники пришли с зажженными свечами, у некоторых есть плакаты с надписью «Нет правды – нет мира»...
Нет правды - нет мира? Намекать на то что Виктория Маринова убита из-за своей профессиональной деятельности - это даже гнуснее чем заявлять, что Боря Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр из-за передачи В.Соловьёва.
vilingrad 08 октября 2018 | 21:01
pattrick: патрики отмазывают мерзавцев. Мерзавцы используют патриков как вонючую дымовую завесу. Все логично. Одно непонятно- отчего чекисты-мерзавцы так грязно работают, а патрики столь непроходимо тупы? Может, бедный генофонд, выбирать особо не из кого? Или подлецов не так уж и много:)
polikarpich 08 октября 2018 | 21:03
pattrick: А из-за чего? Поведай, мы хотим знать.
timbuktu 08 октября 2018 | 21:14
polikarpich: он же троллит - чем больше ему внимания тут ,тем больше благодарностей от пригожина и симоньян в его трудовой книжке
eniro 08 октября 2018 | 21:32
timbuktu: То, что он тролль, это понятно. Хотелось бы знать, какое качество этого гов.а. Уж извините за прямоту, но и с этим кому-то надо будет рано или поздно разбираться. По-моему уже пора определять заслуги...
timbuktu 08 октября 2018 | 21:12
гражданское общество в болгарии вовсе не фикция: в россии подобное происшествие взволновало бы лишь единицы
sagen 08 октября 2018 | 21:23
Если так дело дальше пойдет, то будущих чепиг заставят сдавать не только отпечатки пальцев, но и образцы спермы.