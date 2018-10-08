В военной разведке России, по некоторым данным, нашли виновного в провале ее сотрудников в Голландии
По словам источника в Минобороны, это работающий в посольстве в Нидерландах полковник ГРУ, который постоянно созванивался с Москвой и обсуждал детали операции. Его телефон прослушивала голландская контрразведка, — говорится в расследовании журналиста Сергея Канева, которое опубликовано на сайте «МБХ Медиа». В статье утверждается, что на секретном совещании в Минобороны в субботу звучали такие оценки как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели».
В апреле Нидерланды выслали из страны четырех россиян. Об этом стало известно только на прошлой неделе. В Гааге заявили, что они пытались взломать внутреннюю сеть ОЗХО. В Москве все обвинения отрицают.
Комментарии41
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sensei54 08 октября 2018 | 20:32
А пуговка не наша, не с нашего кармана
И буквы не по-русски написаны на ней!
К начальнику заставы бегут, бегут ребята.
К начальнику заставы – скорей, скорей, скорей!
eternity88 08 октября 2018 | 20:36
sensei54: Служил Гаврила почтальоном,
Гаврила письма разносил… .
История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу.
gordy 08 октября 2018 | 20:38
"...это работающий в посольстве в Нидерландах полковник ГРУ,..."
Не везёт России с развед-полковниками?
michael_c 08 октября 2018 | 20:48
Господам пропагандонам , заявлявшим как много Россия заработает на поставке установок С-300 в Сирию , посвящается - "переданы сирийской стороне на безвозмездной основе"...
https://tass.ru/politika/5650588
luger_max_otto 08 октября 2018 | 21:26
Да, городят колонели сплошную хрень в меру возможностей- кто больше, кто меньше...
danko1 08 октября 2018 | 20:37
sensei54: То есть, ГРУ признало в "туристах" своих шпионов.
Опять Кремль и МИД в лужу сели. Впрочем, они в ней давно сидят и нос не высовывают.
stopkran1969 08 октября 2018 | 20:57
danko1: не совсем в лужу, судя по запаху, они сами эту лужу и навалили
post_v 08 октября 2018 | 20:39
sensei54:
==========
Значок японской фирмы
Вот здесь, на этой штуке,
И пуговку такую
Нам выбросить нельзя!
Нам к пуговке, пожалуй,
Пришить придется брюки.
Нелегкая работа,
Скажу я вам, друзья!
(оригинальный текст Долматовского, и это аж в 1939 году!)
а теперь голландский паренек наступил босыми ногами на антенну вай-фая...
sensei54 08 октября 2018 | 20:48
post_v: Саунд-трек, к сожалению, современный. В оригинале бы послушать.
teleo 08 октября 2018 | 20:56
sensei54:
В разгильдяйском беспределе
Мы буденовки надели.
Нам вменил, кто ближе к богу
Компетентный наш Серега.
lager23 08 октября 2018 | 21:21
sensei54: Штирлиц варил раков. Раки покраснели. "Наши!" - порадовался
Штирлиц...
student_ru_ru 08 октября 2018 | 20:35
В статье утверждается, что на секретном совещании в Минобороны в субботу звучали такие оценки как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели».
Молодцы. Отзывы о себе начали читать.
alcatraz 08 октября 2018 | 20:39
Неправда. Из окон посольства висели стропы от парашюта.)))
democ 08 октября 2018 | 20:35
:))) А МИД России распинался, что это технические сотрудники. Вот как можно ему верить?! Если человек наступает на грабли повторно - то он просто идиот. МИД России - не исключение. Ну ладно нам, россиянам врёт, но врать постоянно всему миру... Это финиш...
kaputvsemu 08 октября 2018 | 20:36
Вот он, натоящий русский разведчик полковник Исаев.
А не тот, который из фантастического триллера "Семнадцать мгновений весны".
kara 08 октября 2018 | 20:38
А Канев под столом что ли сидел? Или его заставляют за еду работать?
chubuk 08 октября 2018 | 20:38
Странно... полковник звонил, но какой-то баран из Москвы отвечал (и это явно не лейтенант)? А виноват полковник....
vinnidi 08 октября 2018 | 20:46
chubuk: Он что звонил ро открытому каналу связи?- но тогда это полный пиз...ец!!!
putin_frend 08 октября 2018 | 20:56
vinnidi: думаю неплохо бы их расстрелять.
ura_123 08 октября 2018 | 20:59
vinnidi: Сотовая связь она такая удобная,достал в любом удобном месте из широких штанин и по тарифу " Забугорище” звони хоть жене,хоть начальству))))
vinnidi 08 октября 2018 | 21:07
ura_123: И наверняка у гру-шников безлимитный тариф, а это такое искушение и к тому же не привязан к кабинету с закрытой связью!!!
ura_123 08 октября 2018 | 21:30
vinnidi: Так а тож,ХАЛЯВА )))
pampey 08 октября 2018 | 20:41
Если в нашей стране многое ниже всякой критики, почему кто-то думает, что спецслужбы - виртуозы? Или вы всерьез воспринимаете эти пошлые триллеры про крутых агентов ГРУ?
bugbugbug 08 октября 2018 | 20:41
>>В статье утверждается, что на секретном совещании в Минобороны в субботу звучали такие оценки как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели».
---
Голландцы заодно и здание Минобороны прослушивают, раз содержание "секретного" совещания тут утекло в общий доступ. Впрочем, уже не удивляет ничего.
kunst54 08 октября 2018 | 20:42
B Москве надели буденовки и стоят насмерть - все обвинения отрицают.
serzh 08 октября 2018 | 20:43
/который постоянно созванивался с Москвой/
своей головы нет?
pravdatut 08 октября 2018 | 20:53
Много совершается глупых и бесполезных поступков по той причине, что за них кремль щедро платит. Вспоминаю сказанное мудрым человеком: если мы поднимем сильно ЗП , то нам навяжут проходимцев.
a_aleksandrov01_34 08 октября 2018 | 20:53
Как я утомлён этими попытками сохранить красивое лицо, вляпавшись по самую носоглотку в дерьмище....
Сколько можно водить за нос мировую общественность?
Как поворачивается язык и поднимается рука у тех, кто пытается извратить суть произошедшего?
На самом деле, полковник ГРУ оменивался со штаб-квартирой в Ясенево,- корабельно семафоря флажками.
Интенсивность телодвижений была так высока, что от возникшего сквозняка заболели инфлюэнцой и сейчас находятся на грани жизни и смерти четыре полицейских, два курьера и водитель трамвая.
С учётом того, что сеанс связи продолжался без перерывов - как минимум - с декабря 2016г., остаётся только догадываться об истинном количестве жертв рукотворных атмосферных возмущений.
Безусловно, более тяжких для Великобритании и всего демократического мира последствий удалось избежать только вследствие своевременных и профессиональных действий службы охраны центрального сервера Королевства: специально обученные сотрудники практически моментально принялись размахивать сигнальными флажками - в направлении, обратном движениям диверсанта.
Таким образом, героям удалось сбить с толку дежурного сигнальщика в Ясенево, астролябию которого британские спецслужбы перемагнитили ещё в 1993 так, что он был вынужден ориентироваться не на сигналы соучастника, а на особым образом расположенную трёхэтажную табуретку, азимут которой компетентные источники не называют.
lager23 08 октября 2018 | 21:26
a_aleksandrov01_34: На самом деле, полковник ГРУ оменивался со штаб-квартирой в Ясенево
/////
Нет в Ясенево никакого ГРУ и никогда не было
a_aleksandrov01_34 08 октября 2018 | 21:48
==ager23: Нет в Ясенево никакого ГРУ и никогда не было==
++
А это - ещё одна блестящая победа британских спецслужб.
Они сумели убедить посольского полковника в том, что штаб-квартира - есть.
И именно в Ясенево.
Что тут непонятного?
ura_123 08 октября 2018 | 20:57
Недаром товарищ генерал назвал всех провалившихся агентов педерастами,о чём они не замедлили поделиться с симонян))))
x_signal 08 октября 2018 | 20:57
Детали операций - по мобилке?? Это пять. Не удивлюсь, если это ещё и айфон был.
wojskowy Марек Качоровски 08 октября 2018 | 20:57
Какая операция, почему МО несёт чушь, ведь всего несколько часов назад МИД устами Лаврова заявил, что это были обыкновенные граждане, которые посетили наше Посольство и никакими тайными операциями они не занимались. Или это Лавров брешет как всегда. Оба Министра МИД и МО подчиняются Президенту. Како-то надо гнать в три шеи, не может быть что кто-то из них не лжёт.
vinnidi 08 октября 2018 | 21:02
wojskowy: Смотрите глубже- рыба гниет с головы и эта голова вот уже как 19-год как протухает все больше и больше!!!
danmestari 08 октября 2018 | 21:02
Бл.дь, ну и страна, ни х.ра не могут. Никто и ничего, каков перзидент, таковы и холуи. И все эти долбоящеры живут, и очень неплохо, на наши налоги.
dmitry35 08 октября 2018 | 21:11
Парадокс: "Эхо Москвы" привечает всех, кто против Москвы и её политики. Основной критерий подбора всех ре- и корреспондентов: вы против политики Москвы? Да. Тогда вы наш постоянный ре- и корреспондент.
rabin_tagor 08 октября 2018 | 21:26
dmitry35: почему против Москвы. Только против центральной части Москвы.
ac_dc 08 октября 2018 | 21:41
dmitry35:
Ты сам ходячий парадокс, тугоумный.
Зажмурь глаза, как дитё и: "все хорошо, прекрасная маркиза"
kp6ic 08 октября 2018 | 21:13
там одни идиоты работают?
shalunok 08 октября 2018 | 21:26
Разве не Натаньяху?
alena01 08 октября 2018 | 21:28
Чем отличается современная россия от Гоголевской???
Вместо 30 000 курьеров 30 000 полковников...
Но не умнее курьеров...