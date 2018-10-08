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20:30, 08 октября 2018

В военной разведке России, по некоторым данным, нашли виновного в провале ее сотрудников в Голландии

По словам источника в Минобороны, это работающий в посольстве в Нидерландах полковник ГРУ, который постоянно созванивался с Москвой и обсуждал детали операции. Его телефон прослушивала голландская контрразведка, — говорится в расследовании журналиста Сергея Канева, которое опубликовано на сайте «МБХ Медиа». В статье утверждается, что на секретном совещании в Минобороны в субботу звучали такие оценки как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели».

В апреле Нидерланды выслали из страны четырех россиян. Об этом стало известно только на прошлой неделе. В Гааге заявили, что они пытались взломать внутреннюю сеть ОЗХО. В Москве все обвинения отрицают.

Комментарии

41

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sensei54 08 октября 2018 | 20:32

А пуговка не наша, не с нашего кармана
И буквы не по-русски написаны на ней!
К начальнику заставы бегут, бегут ребята.
К начальнику заставы – скорей, скорей, скорей!

eternity88 08 октября 2018 | 20:36

sensei54: Служил Гаврила почтальоном,
Гаврила письма разносил… .


История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу.

gordy 08 октября 2018 | 20:38

"...это работающий в посольстве в Нидерландах полковник ГРУ,..."


Не везёт России с развед-полковниками?

michael_c 08 октября 2018 | 20:48

Господам пропагандонам , заявлявшим как много Россия заработает на поставке установок С-300 в Сирию , посвящается - "переданы сирийской стороне на безвозмездной основе"...
https://tass.ru/politika/5650588

luger_max_otto 08 октября 2018 | 21:26

Да, городят колонели сплошную хрень в меру возможностей- кто больше, кто меньше...

danko1 08 октября 2018 | 20:37

sensei54: То есть, ГРУ признало в "туристах" своих шпионов.
Опять Кремль и МИД в лужу сели. Впрочем, они в ней давно сидят и нос не высовывают.

stopkran1969 08 октября 2018 | 20:57

danko1: не совсем в лужу, судя по запаху, они сами эту лужу и навалили

post_v 08 октября 2018 | 20:39

sensei54:
==========

Значок японской фирмы
Вот здесь, на этой штуке,
И пуговку такую
Нам выбросить нельзя!
Нам к пуговке, пожалуй,
Пришить придется брюки.
Нелегкая работа,
Скажу я вам, друзья!

(оригинальный текст Долматовского, и это аж в 1939 году!)

а теперь голландский паренек наступил босыми ногами на антенну вай-фая...

sensei54 08 октября 2018 | 20:48

post_v: Саунд-трек, к сожалению, современный. В оригинале бы послушать.

teleo 08 октября 2018 | 20:56

sensei54:
В разгильдяйском беспределе
Мы буденовки надели.
Нам вменил, кто ближе к богу
Компетентный наш Серега.

lager23 08 октября 2018 | 21:21

sensei54: Штирлиц варил раков. Раки покраснели. "Наши!" - порадовался
Штирлиц...

student_ru_ru 08 октября 2018 | 20:35

В статье утверждается, что на секретном совещании в Минобороны в субботу звучали такие оценки как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели».

Молодцы. Отзывы о себе начали читать.

alcatraz 08 октября 2018 | 20:39

Неправда. Из окон посольства висели стропы от парашюта.)))

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democ 08 октября 2018 | 20:35

:))) А МИД России распинался, что это технические сотрудники. Вот как можно ему верить?! Если человек наступает на грабли повторно - то он просто идиот. МИД России - не исключение. Ну ладно нам, россиянам врёт, но врать постоянно всему миру... Это финиш...

kaputvsemu 08 октября 2018 | 20:36

Вот он, натоящий русский разведчик полковник Исаев.
А не тот, который из фантастического триллера "Семнадцать мгновений весны".

kara 08 октября 2018 | 20:38

А Канев под столом что ли сидел? Или его заставляют за еду работать?

chubuk 08 октября 2018 | 20:38

Странно... полковник звонил, но какой-то баран из Москвы отвечал (и это явно не лейтенант)? А виноват полковник....

vinnidi 08 октября 2018 | 20:46

chubuk: Он что звонил ро открытому каналу связи?- но тогда это полный пиз...ец!!!

putin_frend 08 октября 2018 | 20:56

vinnidi: думаю неплохо бы их расстрелять.

ura_123 08 октября 2018 | 20:59

vinnidi: Сотовая связь она такая удобная,достал в любом удобном месте из широких штанин и по тарифу " Забугорище” звони хоть жене,хоть начальству))))

vinnidi 08 октября 2018 | 21:07

ura_123: И наверняка у гру-шников безлимитный тариф, а это такое искушение и к тому же не привязан к кабинету с закрытой связью!!!

ura_123 08 октября 2018 | 21:30

vinnidi: Так а тож,ХАЛЯВА )))

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pampey 08 октября 2018 | 20:41

Если в нашей стране многое ниже всякой критики, почему кто-то думает, что спецслужбы - виртуозы? Или вы всерьез воспринимаете эти пошлые триллеры про крутых агентов ГРУ?

bugbugbug 08 октября 2018 | 20:41

>>В статье утверждается, что на секретном совещании в Минобороны в субботу звучали такие оценки как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели».
---

Голландцы заодно и здание Минобороны прослушивают, раз содержание "секретного" совещания тут утекло в общий доступ. Впрочем, уже не удивляет ничего.

kunst54 08 октября 2018 | 20:42

B Москве надели буденовки и стоят насмерть - все обвинения отрицают.

serzh 08 октября 2018 | 20:43

/который постоянно созванивался с Москвой/

своей головы нет?

pravdatut 08 октября 2018 | 20:53

Много совершается глупых и бесполезных поступков по той причине, что за них кремль щедро платит. Вспоминаю сказанное мудрым человеком: если мы поднимем сильно ЗП , то нам навяжут проходимцев.

a_aleksandrov01_34 08 октября 2018 | 20:53

Как я утомлён этими попытками сохранить красивое лицо, вляпавшись по самую носоглотку в дерьмище....
Сколько можно водить за нос мировую общественность?
Как поворачивается язык и поднимается рука у тех, кто пытается извратить суть произошедшего?

На самом деле, полковник ГРУ оменивался со штаб-квартирой в Ясенево,- корабельно семафоря флажками.

Интенсивность телодвижений была так высока, что от возникшего сквозняка заболели инфлюэнцой и сейчас находятся на грани жизни и смерти четыре полицейских, два курьера и водитель трамвая.

С учётом того, что сеанс связи продолжался без перерывов - как минимум - с декабря 2016г., остаётся только догадываться об истинном количестве жертв рукотворных атмосферных возмущений.

Безусловно, более тяжких для Великобритании и всего демократического мира последствий удалось избежать только вследствие своевременных и профессиональных действий службы охраны центрального сервера Королевства: специально обученные сотрудники практически моментально принялись размахивать сигнальными флажками - в направлении, обратном движениям диверсанта.

Таким образом, героям удалось сбить с толку дежурного сигнальщика в Ясенево, астролябию которого британские спецслужбы перемагнитили ещё в 1993 так, что он был вынужден ориентироваться не на сигналы соучастника, а на особым образом расположенную трёхэтажную табуретку, азимут которой компетентные источники не называют.

lager23 08 октября 2018 | 21:26

a_aleksandrov01_34: На самом деле, полковник ГРУ оменивался со штаб-квартирой в Ясенево
/////
Нет в Ясенево никакого ГРУ и никогда не было

a_aleksandrov01_34 08 октября 2018 | 21:48

==ager23: Нет в Ясенево никакого ГРУ и никогда не было==
++

А это - ещё одна блестящая победа британских спецслужб.

Они сумели убедить посольского полковника в том, что штаб-квартира - есть.
И именно в Ясенево.

Что тут непонятного?

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ura_123 08 октября 2018 | 20:57

Недаром товарищ генерал назвал всех провалившихся агентов педерастами,о чём они не замедлили поделиться с симонян))))

x_signal 08 октября 2018 | 20:57

Детали операций - по мобилке?? Это пять. Не удивлюсь, если это ещё и айфон был.

wojskowy Марек Качоровски 08 октября 2018 | 20:57

Какая операция, почему МО несёт чушь, ведь всего несколько часов назад МИД устами Лаврова заявил, что это были обыкновенные граждане, которые посетили наше Посольство и никакими тайными операциями они не занимались. Или это Лавров брешет как всегда. Оба Министра МИД и МО подчиняются Президенту. Како-то надо гнать в три шеи, не может быть что кто-то из них не лжёт.

vinnidi 08 октября 2018 | 21:02

wojskowy: Смотрите глубже- рыба гниет с головы и эта голова вот уже как 19-год как протухает все больше и больше!!!

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danmestari 08 октября 2018 | 21:02

Бл.дь, ну и страна, ни х.ра не могут. Никто и ничего, каков перзидент, таковы и холуи. И все эти долбоящеры живут, и очень неплохо, на наши налоги.

dmitry35 08 октября 2018 | 21:11

Парадокс: "Эхо Москвы" привечает всех, кто против Москвы и её политики. Основной критерий подбора всех ре- и корреспондентов: вы против политики Москвы? Да. Тогда вы наш постоянный ре- и корреспондент.

rabin_tagor 08 октября 2018 | 21:26

dmitry35: почему против Москвы. Только против центральной части Москвы.

ac_dc 08 октября 2018 | 21:41

dmitry35:
Ты сам ходячий парадокс, тугоумный.
Зажмурь глаза, как дитё и: "все хорошо, прекрасная маркиза"

kp6ic 08 октября 2018 | 21:13

там одни идиоты работают?

shalunok 08 октября 2018 | 21:26

Разве не Натаньяху?

alena01 08 октября 2018 | 21:28

Чем отличается современная россия от Гоголевской???
Вместо 30 000 курьеров 30 000 полковников...
Но не умнее курьеров...

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