Следственный комитет Ставропольского края начал проверку по факту смерти в отделе полиции 34-летнего криминалиста
Эксперт был найден мертвым накануне вечером. По данным СК, он, возможно, совершил самоубийство. В отдел МВД по Красногвардейскому району направлена специальная комиссия.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
perectukin 08 октября 2018 | 20:05
Обкололся бесплатным товапрм
danko1 08 октября 2018 | 20:22
perectukin: А может заключение выдал не то, какое от него начальство желало?
sasass 08 октября 2018 | 20:07
Криминалист нашел , что-то смертельное в своем окружении...
vilingrad 08 октября 2018 | 20:13
Вскрытие показало, что криминалист умер в результате вскрытия.
Может, Скотланд-Ярд позвать? Российские следаки свою ширинку найти не могут:)