Следователи в Петербурге планируют допросить бизнесмена Максима Яковлева, которого освободили в Абхазии

Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении СК. Миноритарный акционер Кировского завода в Петербурге был похищен в самопровозглашенной республике еще в июне. Его увезли из гостиницы трое неизвестных в масках с пистолетом и автоматом. Накануне стало известно, что бизнесмен освобожден, однако, каким образом, власти Абхазии не уточнили. Помощник генпрокурора Абхазии заявил, что Яковлев разыскивался Интерполом, и, скорее всего, скрывался в регионе.