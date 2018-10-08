Чиновники Минпромторга пострадали в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым

Инцидент произошел этим утром в кафе на Арбате. Пострадавшие обратились в полицию, — сообщила официальный представитель министерства Залина Корнилова.

Между тем, зам.гендиректора испытательного центра НАМИ Андрей Гармаль опроверг информацию о том, что руководитель их учреждения Сергей Гайсин был избит. По его словам, он полностью здоров, — передает издание Чемпионат.ком.

По сведениям телеграм-канала Mash, конфликт между спортсменами и чиновниками возник из-за того, что футболисты вели себя шумно, а другие посетители сделали им замечание.

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал «Эху Москвы», что футболисты должны понести наказание в соответствии с действующим законодательством.