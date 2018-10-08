Чиновники Минпромторга пострадали в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым
Инцидент произошел этим утром в кафе на Арбате. Пострадавшие обратились в полицию, — сообщила официальный представитель министерства Залина Корнилова.
Между тем, зам.гендиректора испытательного центра НАМИ Андрей Гармаль опроверг информацию о том, что руководитель их учреждения Сергей Гайсин был избит. По его словам, он полностью здоров, — передает издание Чемпионат.ком.
По сведениям телеграм-канала Mash, конфликт между спортсменами и чиновниками возник из-за того, что футболисты вели себя шумно, а другие посетители сделали им замечание.
Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал «Эху Москвы», что футболисты должны понести наказание в соответствии с действующим законодательством.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 08 октября 2018 | 20:09
Футболисты, как депутаты и чиновники, считают, что им всё позволено.
Народ они за людей не считают.
lenin3 08 октября 2018 | 20:22
danko1: и чиновники и футболисты просто охуели от своих зарпла,вот и гонят друг на друга.Этих два вида человекообразных надо на месяц сослать к нам в МОЭК слесарями,чтоб перестали пальцы загинать,а поработалибы руками...
macsimus001 08 октября 2018 | 20:11
конфликт между спортсменами и чиновниками возник из-за того, что футболисты вели себя шумно, а другие посетители сделали им замечание.--------Хабиба на вас нет )))
lager23 08 октября 2018 | 20:13
Лебедев, Жириновский, Кокорин, Мамаев.... всё г@вно в гипертрофированном путенизме.
podwodnik 08 октября 2018 | 20:15
"Бедные" слуги народа изволят откушать в одном заведении с миллионерами-футболистами? Это всё что надо знать о том "кому на Руси жить хорошо".