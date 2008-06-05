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5 28 6 2008
20:00, 08 октября 2018

Рейтинг доверия Владимиру Путину рухнул менее чем за год с 59% до 39%

Это следует из опроса «Левада-центра», который был проведен с 20-го по 26 сентября. Еще более низкий рейтинг доверия Владимиру Путину дает ВЦИОМ – почти 37%. При этом, по данным того же ВЦИОМа, одобряют деятельность президента 63% россиян.

За год заметно снизились рейтинги доверия также и других представителей руководства страны. В то же время уровень доверия к политику Алексею Навальному вырос с 2-х до 3%, — сообщает «Левада-центр».

Комментарии

28

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kryimzdick 08 октября 2018 | 20:03

Узурпатор, че с него взять. Или это социологи взбунтовались?

michael_c 08 октября 2018 | 20:10

Голодные социологи опасны ...
Надо не забывать , прикармливать ..

venezianez49 08 октября 2018 | 20:17

kryimzdick:
А вы уши то развешивайте резче, раз Левада так посчитал.
Ведь специально под вас этот "центр" создавали, чтобы утешить в трудную минуту. Хоть какая-то надежда для майданутых...

malanoff 08 октября 2018 | 20:04

В октябре вообще будет попа. Люди начнут замерзать при лимитированной электроэнергии и дорожающем газе. Ну не для сирийского народа конечно.

lenin3 08 октября 2018 | 20:17

malanoff: предлагаю всем россиянам перехать в Сирию:российский президент больше заботится о гражданах Сирии,чем о гражданах России.Глядишь,и заживем в Сирии лучше,чем в России...

tprfrund001 08 октября 2018 | 20:21

malanoff: Украинец, как там в столице европейской нации, горячую воду включили?

bozman_xl 08 октября 2018 | 20:05

Если по ТВ показывать Навального столько же, как Путина, представляю, какие бы были их рейтинги.
Всё было бы, как минимум, наоборот.

alena01 08 октября 2018 | 20:05

Опять война???
И, как всегда в России, со здравым смыслом???

danko1 08 октября 2018 | 20:05

И 37% минимум троекратно завышенный рейтинг.
Люди боятся честно отвечать, когда вся информация о них имеется.
Для Путина лично ФСО опросы делает уже более 2-х лет, т.к. он сам опросам официальным не верит.

azatjan1 08 октября 2018 | 20:10

danko1: Навальному эти товарищи давали 2% на выборах в мэры Москвы, получил он 26% и только с фальсификациями на участках Новой Москвы натянули Собянину 51% дабы избежать второго тура.

malanoff 08 октября 2018 | 20:11

danko1: Нет , ну рыбакам он пока верит , Но пойманную ими рыбу не жрет , ну так , на всякий случай.

danko1 08 октября 2018 | 20:17

malanoff: Но народу не верит, боится. Мало того, что для него территорию от народа зачищают, так роль народа, рыбаков, трактористов и прочих для него его ФСО исполняет.
Но и то бестолково, в белых рубашечках и новых комбинезонах.

vlabumur 08 октября 2018 | 20:06

Как говорят китайцы "мандат Неба» не является бессрочным".

lager23 08 октября 2018 | 20:06

Обнулить Путена ...просто удовольствие какое-то!

polikarpich 08 октября 2018 | 20:11

lager23: DELETE!!!

ura_123 08 октября 2018 | 20:17

polikarpich: Fail not fault...

ura_123 08 октября 2018 | 20:19

ura_123: Хотя как посмотреть...

wokal 08 октября 2018 | 20:08

какое может быть доверие у подонка который всех обманул с повышением его рейтинг сейчас минус 90%

b52artur 08 октября 2018 | 20:09

Реальная цифра будет еще меньше.
Раза в два.

melnikov_ivan_85 08 октября 2018 | 20:09

То есть реальный рейтинг доверия находится где-то в районе 20%.

danmestari 08 октября 2018 | 20:10

Туго до нас доходит. После 19 лет откровенного дебилизма и скотства и 4 - 5 лет неприкрытого издевательства над собственным народом у ввп, наконец, начал снижаться рейтинг. Мощно!

vilingrad 08 октября 2018 | 20:11

Шота надо делать!
"Я старый! меня девушки не любят!"
"Обратитесь в Лигу сексуальных реформ. Может, там помогут"(Золотой теленок)

democ 08 октября 2018 | 20:11

И как всегда ВЦИОМ превзошёл сам себя во лжи. 63% одобряют, но при этом только 37% - доверяют. Бред какой - то.

malanoff 08 октября 2018 | 20:16

democ: "ВЦИОМ превзошёл сам себя во лжи. 63% одобряют, но при этом только 37% - доверяют. "
=============================
Это осталось за кадром. При новой власти вциомовцы пойдут на пенсию с 35 лет , если конечно вовремя не одумаются.

kryimzdick 08 октября 2018 | 20:15

В Англии раз в несколько лет устраивают репетицию похорон королевы, может и нам стоит завести такую практику.

ura_123 08 октября 2018 | 20:15

А с чего бы это вдруг рейтинг должен расти,из за НЕВЫПОЛНЕННЫХ обещаний в течении как минимум 18-ти лет?

neon999 08 октября 2018 | 20:16

Даже сумасшедшие могут заметить, чья лапа залезла к ним в карман.

podwodnik 08 октября 2018 | 20:18

Это сама Россия падает, как учит нас товарищ Володин.

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