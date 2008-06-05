Рейтинг доверия Владимиру Путину рухнул менее чем за год с 59% до 39%

Это следует из опроса «Левада-центра», который был проведен с 20-го по 26 сентября. Еще более низкий рейтинг доверия Владимиру Путину дает ВЦИОМ – почти 37%. При этом, по данным того же ВЦИОМа, одобряют деятельность президента 63% россиян.

За год заметно снизились рейтинги доверия также и других представителей руководства страны. В то же время уровень доверия к политику Алексею Навальному вырос с 2-х до 3%, — сообщает «Левада-центр».