Центробанк планирует вернуться к снижению ключевой ставки в начале 2020-го года
Это сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. Он выступил на заседании экспертного комитета Госдумы. В сентябре Центробанк на фоне рисков ужесточения санкций и роста инфляции повысил ключевую ставку на четверть процентного пункта до 7,5%. В результате несколько подорожали кредиты, в том числе ипотека.
Комментарии4
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kryimzdick 08 октября 2018 | 19:34
Дожить еще надо, чтобы революционные матросы не подняли на вилы, а такими темпами....
tvitov66 08 октября 2018 | 19:45
kryimzdick: революционные матросы гребут на старых корытах середины прошлого века у берегов Сирии ... так что одна надежда что они доворуют страну в ноль и сами разлетятся по гнёздам, свитым в странах вероятного противника
kryimzdick 08 октября 2018 | 19:53
tvitov66: в 1917 году многие тоже были на фронте
neyexo 08 октября 2018 | 19:52
А пока можно немножко повысить