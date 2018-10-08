Центробанк планирует вернуться к снижению ключевой ставки в начале 2020-го года

Это сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. Он выступил на заседании экспертного комитета Госдумы. В сентябре Центробанк на фоне рисков ужесточения санкций и роста инфляции повысил ключевую ставку на четверть процентного пункта до 7,5%. В результате несколько подорожали кредиты, в том числе ипотека.