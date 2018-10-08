Воронежский губернатор Александр Гусев вновь уволил своего заместителя, который ранее получил 23 оклада
В пресс-службе правительства региона пояснили, что уходу с должности Юрия Агибалова предшествовала история с солидным «золотым парашютом», а второй уволенный заместитель, Евгений Юрченко, не смог привлечь в регион инвестиции.
Агибалов в середине сентября был уволен в связи с выходом на пенсию и получил единовременную выплату в размере своего заработка почти за 2 года. Вскоре он вернулся на ту же должность с повышением зарплаты в несколько раз.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 08 октября 2018 | 19:33
на бис?
pattrick 08 октября 2018 | 19:37
Воронежский губернатор Александр Гусев вновь уволил своего заместителя, который ранее получил 23 оклада...
На хитрую задницу всегда найдётся болт с резьбой. Губернатор А.Гусев тоже должен подать в отставку.
polikarpich 08 октября 2018 | 19:39
pattrick: Покажи, как это делается. Заставь Гусева уйти в отставку.
zonda_3 08 октября 2018 | 19:47
polikarpich:
Патрик, супротив власти, то же самое, что навозная муха супротив г.вна.
perectukin 08 октября 2018 | 19:46
pattrick:
Ты совсем тупой ?
Это тогда надо всех 93 губернатора выгнать.
zonda_3 08 октября 2018 | 19:41
tv_victim:
А как же - еще 23 оклада, а потом через суд восстановится в должности с еще большей зарплатой, плюс моральные компенсации...,) Вот так становятся лазурно - береговыми резидентами
dennik 08 октября 2018 | 19:40
Всё что нужно знать о России ...
perectukin 08 октября 2018 | 19:44
А не пора бы бомбить Воронеж ?
abu_vgrobu 08 октября 2018 | 19:49
Так он его, вроде, уже увольнял повторно ? Или там так и ведётся: принял-уволил, принял-уволил..
zonda_3 08 октября 2018 | 19:53
abu_vgrobu: Бюрократический " шпили - вили"
scimitar 08 октября 2018 | 20:04
abu_vgrobu: А он как бумеранг. Задолбаешься его выкидывать, он то в дверь, то в окно, то просочится сквозь канализацию на десяток лье.
fantforbarbi 08 октября 2018 | 19:54
Честно говоря,очень долго смеялся))). Очень позитивная новость))))))))))))))))