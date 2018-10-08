В Минпромторге сообщили, что два чиновника ведомства пострадали в драке с известными футболистами...

Это директор одного из департамента Денис Пак и глава научного испытательного центра НАМИ Сергей Гайсин. Они госпитализированы, — отметили в пресс-службе ведомства. По сведениям источника «Интерфакса», полиция проверяет информацию о том, что в драке в кафе на Арбате участвовали игрок «Зенита» Александр Кокорин и Павел Мамаев из клуба «Краснодар». Оба ранее выступали за сборную.