В Минпромторге сообщили, что два чиновника ведомства пострадали в драке с известными футболистами
Это директор одного из департамента Денис Пак и глава научного испытательного центра НАМИ Сергей Гайсин. Они госпитализированы, — отметили в пресс-службе ведомства. По сведениям источника «Интерфакса», полиция проверяет информацию о том, что в драке в кафе на Арбате участвовали игрок «Зенита» Александр Кокорин и Павел Мамаев из клуба «Краснодар». Оба ранее выступали за сборную.
Комментарии9
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pattrick 08 октября 2018 | 19:39
В Минпромторге сообщили, что два чиновника ведомства пострадали в драке с известными футболистами...
Если виноваты, посадите их в тюрьму.
parasuk_ 08 октября 2018 | 19:46
А если бы фамилия терпилы была, скажем, фишман, то вой до небес стоял бы :)
polikarpich 08 октября 2018 | 20:02
parasuk_: И я даже знаю, кто завывал бы! "Ату, ату его!!!" ;-)
А так вашенские в растерянности, даже не знают, чью сторону принять, кому посочувствовать.
zonda_3 08 октября 2018 | 20:10
polikarpich:
Анекдот какой то - два ногомяча попинали две бюрократические ж.пы, вроде первые гордость росспорта, а вторые неприкасаемые росполитики. Куда ватнику податся?
timbuktu 08 октября 2018 | 19:48
что не поделили скрепоносцы с толстыми кошельками ?неужели, чиновники решил научить футболистов правильно пинать мяч?
macsimus001 08 октября 2018 | 19:56
Нашла коса на камень.
vlabumur 08 октября 2018 | 20:03
Чума на оба ваши дома.
macsimus001 08 октября 2018 | 20:04
Хабиба на вас нет.)))
macsimus001 08 октября 2018 | 20:16
Минпромторге сообщили, что два чиновника ведомства пострадали в драке с известными футболистами------- Через час "В Минпромторге опровергли сообщение, что два чиновника ведомства пострадали в драке с известными футболистами