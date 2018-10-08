В Петербурге начался судебный процесс в отношении священника и его жены, которые не лечили дочь от ВИЧ
Она умерла в возрасте 10-ти лет. Как сообщает издание «Фонтанка», судья Галина Ершова решила рассматривать дело без журналистов из-за разглашения сведений медицинского характера.
Протоиерея Георгия Сычева и его жену обвиняют в оставлении ребенка в опасности и причинении смерти по неосторожности.
Комментарии6
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tvitov66 08 октября 2018 | 19:36
А чо, молитвы и святая вода не помогли? Странно ... Может ладан был левый или свечки из синагоги?
alcatraz 08 октября 2018 | 19:38
tvitov66: Заразу домой небось благочестивый отец принес после мирских посиделок?
valtameri 08 октября 2018 | 19:49
Бог дал - бог взял. И у суда нет вопросов. Все свободны. Клерикальное государство - оно такое.
ivar1964 08 октября 2018 | 19:57
Как говаривал покойный Кобзон: " ... а может быть, целесообразнее по приоритетности собрать средства и помочь Крыму." О России думал батюшка с матушкой! Не до ребенка им было.
polikarpich 08 октября 2018 | 20:07
ivar1964: Кобзону, наверное, там тепло сейчас, согласно православной мифологии. :-)
dunai10 08 октября 2018 | 20:08
ivar1964: Как говаривал покойный Кобзон: " ... а может быть, целесообразнее по приоритетности собрать средства и помочь Крыму." О России думал батюшка с матушкой! Не до ребенка им было.
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"Как следует из материалов дела, в 2011 году Сычевы удочерили 4-летнюю девочку, которой в 2007 году был поставлен диагноз "ВИЧ-инфекция" и которая регулярно проходила медицинское обследование и осматривалась врачами СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (центр СПИД).
"В марте 2013 года у девочки были выявлены показания для назначения антиретровирусной терапии (АРВТ). Обвиняемые были проконсультированы о необходимости начала лечения, но не являлись в центр СПИД с приемной дочерью и не приводили ее на обследование", — сказали в ГСУ."