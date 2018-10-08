Член исполкома РФС: Кокорин и Мамаев должны быть наказаны в случае подтверждения избиения ими чиновника в Москве
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны быть наказаны в случае подтверждения информации об избиении ими чиновника в столичном кафе. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-спикер Госдумы от ЛДПР, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.
«Не имеет значения, кто они по статусу. Эти граждане России должны понести наказание в полном соответствии с действующим законодательством», — сказал он.
С точки зрения И.Лебедева, «до тех пор, пока такие поступки будут оставаться безнаказанными, это будет продолжаться».
Он также отметил, что если информация о причастности Кокорина и Мамаева к нападению подтвердится, это негативно отразится на репутации их футбольных клубов. «Не мое дело давать рекомендации тренерам и хозяевам клубов, но я считаю, что до тех пор, пока они будут это терпеть, ребята не успокоятся. Финансовое наказание им мало что даст, потому что зарплата Кокорина составляет более 4 млн евро в год. А вот если выгнать из клуба и поставить крест на футбольной карьере — тогда человек одумается или хотя бы задумается», — заявил И.Лебедев.
Он добавил, что главным принципом здесь должна быть неотвратимость наказания. «Ни к кому не следует применять снисхождение, вне зависимости от известности и статуса», — заключил И.Лебедев.
Как стало известно, правоохранительные органы проверяют информацию о конфликте с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, в котором пострадал федеральный чиновник.
По некоторым данным, инцидент произошел в кафе на Арбате. Между футболистами и чиновником возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу.
Комментарии4
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kuxxxku 08 октября 2018 | 19:32
Двушечку говнюкам...
nigelliri56 08 октября 2018 | 19:54
Хорошо, что их футбольного таланта только на российские клубы хватает. Быпо б таланта побольше и играй они, скажем, в Испании, то стоило бы опасаться за здоровье тамошнего короля.
scimitar 08 октября 2018 | 20:09
Но посудите сами - как можно было упустить такой шанс? Это ж потом жалеть всю жизнь пришлось бы. Огорчает, конечно, что сам Игорь Лебедев (он зачем фамилию сменил, дурик? Стесняется своего папаши Жирика?) там не поучаствовал в роли макивары.
spbdweller 08 октября 2018 | 20:23
Толпа боготворит своих кумиров и прощает им все. Это равно касается и кокориных и путиных. Разгул коррупции в стране, узурпация власти эфэсбэшной хунтой, уничтожение прав, свобод и человеческого достоинства людей - прямое следствие "всенародной любви".