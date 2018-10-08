Член исполкома РФС: Кокорин и Мамаев должны быть наказаны в случае подтверждения избиения ими чиновника в Москве

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны быть наказаны в случае подтверждения информации об избиении ими чиновника в столичном кафе. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-спикер Госдумы от ЛДПР, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

«Не имеет значения, кто они по статусу. Эти граждане России должны понести наказание в полном соответствии с действующим законодательством», — сказал он.

С точки зрения И.Лебедева, «до тех пор, пока такие поступки будут оставаться безнаказанными, это будет продолжаться».

Он также отметил, что если информация о причастности Кокорина и Мамаева к нападению подтвердится, это негативно отразится на репутации их футбольных клубов. «Не мое дело давать рекомендации тренерам и хозяевам клубов, но я считаю, что до тех пор, пока они будут это терпеть, ребята не успокоятся. Финансовое наказание им мало что даст, потому что зарплата Кокорина составляет более 4 млн евро в год. А вот если выгнать из клуба и поставить крест на футбольной карьере — тогда человек одумается или хотя бы задумается», — заявил И.Лебедев.

Он добавил, что главным принципом здесь должна быть неотвратимость наказания. «Ни к кому не следует применять снисхождение, вне зависимости от известности и статуса», — заключил И.Лебедев.

Как стало известно, правоохранительные органы проверяют информацию о конфликте с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, в котором пострадал федеральный чиновник.

По некоторым данным, инцидент произошел в кафе на Арбате. Между футболистами и чиновником возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу.