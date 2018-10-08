Умер писатель, лауреат «Русского Букера» Олег Павлов
Ему было 48 лет. «Причиной смерти стал инфаркт», — сообщил в Фейсбуке публицист Платон Беседин.
О месте и времени похорон Олега Павлова пока не сообщается.
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Ему было 48 лет. «Причиной смерти стал инфаркт», — сообщил в Фейсбуке публицист Платон Беседин.
О месте и времени похорон Олега Павлова пока не сообщается.
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pattrick 08 октября 2018 | 19:21
Ему было 48 лет. «Причиной смерти стал инфаркт»...
Писатель Олег Павлов умер в возрасте 49 лет, сообщает Meduza...