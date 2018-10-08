Конор Макгрегор после поражения от Хабиба Нурмагомедова заявил, что проиграл матч, но война продолжается
Ирландский боец смешанных единоборств написал об этом в своем Твиттере, где у него 7,5 миллионов подписчиков и еще 28 миллионов подписчиков в Инстаграме. Будет ли второй поединок, в UFC пока не сообщили.
После победы в октагоне Нурмагомедов напал на тренера Макгрегора, а члены его команды – на самого ирландца. Из-за массовой драки россиянину заморозили выплату гонорара.
Комментарии6
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sanisan 08 октября 2018 | 19:26
Весь мир видел как Конор Макгрегор просил пощады у Хабиба Нурмагомедова, поэтому и матч, и война проиграна, Макгрегор - пройденный этап.
mbh_vor__n1 08 октября 2018 | 19:38
Какой второй бой?
Макгрегор - жалкий лузер, он теперь НИКТО. С такими опущенными как макгрегор никто из уважающих себя бойцов не то что бороться не согласится, а и руки то не подаст, чтобы не испачкаться.
Всё. Проехали. ;)
polikarpich 08 октября 2018 | 19:49
mbh_vor__n1: А что тут такого особенного? Проиграл бой, всего и делов-то.
Это дело такое, сегодня один придушил другого, завтра другой нокаутирует первого.
le_roi 08 октября 2018 | 19:37
Мне одному показалось, что конар вообще не сражался. Вялый был он какой то, уставший что ли. Вот небыло в его глазах огонька, желания биться.
Да и на ринге он ровным счётом ничего не сделал.
Как то не поверил я этому поединку.
P. S. Вполне допускаю, что это шоу, и щас будет реванш не 3 и 2, а, допустим, 7 и 5 млн.
novo 08 октября 2018 | 19:49
le_roi: тоже показалось, что Конор "щадил" соперника в партере.
sparky 08 октября 2018 | 19:53
le_roi: Пусть морды битые сегодня, но денег хочется еще.