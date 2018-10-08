Конор Макгрегор после поражения от Хабиба Нурмагомедова заявил, что проиграл матч, но война продолжается

Ирландский боец смешанных единоборств написал об этом в своем Твиттере, где у него 7,5 миллионов подписчиков и еще 28 миллионов подписчиков в Инстаграме. Будет ли второй поединок, в UFC пока не сообщили.

После победы в октагоне Нурмагомедов напал на тренера Макгрегора, а члены его команды – на самого ирландца. Из-за массовой драки россиянину заморозили выплату гонорара.