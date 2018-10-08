Президент Турции заявил, что Саудовская Аравия должна доказать непричастность к исчезновению журналиста Хашкаджи

Президент Турции заявил, что Саудовская Аравия должна доказать непричастность к исчезновению журналиста Джамаля Хашкаджи. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что власти страны не пустят это дело на самотек, поскольку для Анкары и политический и гуманитарный долг.

Ранее советник Эрдогана предположил, что саудовский журналист был убит в консульстве своей страны в Стамбуле. Хашкаджи критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. В дипмиссию он пришел за документами. Его невесту в здание не пустили.