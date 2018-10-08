Поведением Александра Кокорина и Павла Мамаева заинтересовались правоохранительные органы
По некоторым данным футболисты избили федерального чиновника.
Инцидент, о котором идет речь, произошел сегодня утром в кафе на Арбате. Между футболистами и «чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены оскорбили госслужащего и ударили его по лицу». Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, полученная чиновником травма не представляет угрозы здоровью.
Информация о конфликте поступила по горячей линии «скорой помощи». В данный момент, она проверятся. Между тем, в пресс-службе Минпромторга сказали агентству городских новостей «Москва», что директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак, а также гендиректор научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин находятся в больнице после инцидента в одном из столичных заведений общепита. По факту случившегося они уже обратились в полицию.
Ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили потасовку в кофейне. Футболисты вели себя неподобающе, а когда им сделал замечание один из завсегдатаев заведения они его избили. При этом спортсмены ругались матом, назвали мужчину «каким-то китайцем», попросили вернуться на родину и следить за порядком там.
Напомним, Кокорин и Мамаев ранее неоднократно попадали в резонансные истории. Так в июле 2016 года они стали героями скандала с шампанским в Монако после вылета российской сборной из чемпионата Европы.
Комментарии12
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tv_victim 08 октября 2018 | 19:07
Позорище...
askol2016 08 октября 2018 | 19:09
Простят... Они же поднимают футбольный престиж великой державы! Поэтому простят.
democ 08 октября 2018 | 19:10
Так всё - таки человека они избили или федерального чиновника? У нас что, федеральные чиновники это какая - то каста? Тогда пусть в ресторан надевают пиджак с надписью на спине или на лбу крупными буквами пишут, кто они по должности.
lenin3 08 октября 2018 | 19:27
democ: во-во,что,чиновника нельзя бить по лицу,даже если он ублюдок?Кокорин с Мамаевым,конечно,тоже не ангелы,но чинуши обычно первыми начинают визжать,кто они и что будет,если им не целовать ноги...
wuwer 08 октября 2018 | 19:15
Встретились две стороны мядали российской действительности...."князья из грязи"
" Наши люди, на такси, в булочную не ездют" (с)
aneuman 08 октября 2018 | 19:17
Федеральный чиновник в обычной кафеюшке? В одно Кто верит в это?
romantik56 08 октября 2018 | 19:17
То есть этим хамам с татуировками можно всё. ОК
stalinator 08 октября 2018 | 19:30
По некоторым данным футболисты избили федерального чиновника.
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Эти два клоуна уже давно геройствуют. Побед на фут.поле не много зато праздновать в Монако они умеют. Словом,парни идут к успеху уверенно.
Допускаю что и чиновник тоже не промах пальцы растопырить. Нашла коса на камень.
piterrr 08 октября 2018 | 19:39
Вот как развлекаются путинские ногомячисты и ублюдошные выкормыши окурка!
polikarpich 08 октября 2018 | 19:43
piterrr: Друг друга сжирают, как пауки в банке. В том "коммунизме", что они для себя построили, всем места не хватает.
А нам остаётся наблюдать этот "октагон" со стороны.
farang 08 октября 2018 | 19:44
Просто выясняли, кто из них круче. Оба видимо из подворотни.
gocman 08 октября 2018 | 19:52
Да все нормуль...Щетаю шо ...здить надо регулярно и тех и этих...шоб поближе к народу были