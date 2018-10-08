Поведением Александра Кокорина и Павла Мамаева заинтересовались правоохранительные органы

По некоторым данным футболисты избили федерального чиновника.

Инцидент, о котором идет речь, произошел сегодня утром в кафе на Арбате. Между футболистами и «чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены оскорбили госслужащего и ударили его по лицу». Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, полученная чиновником травма не представляет угрозы здоровью.

Информация о конфликте поступила по горячей линии «скорой помощи». В данный момент, она проверятся. Между тем, в пресс-службе Минпромторга сказали агентству городских новостей «Москва», что директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак, а также гендиректор научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин находятся в больнице после инцидента в одном из столичных заведений общепита. По факту случившегося они уже обратились в полицию.

Ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили потасовку в кофейне. Футболисты вели себя неподобающе, а когда им сделал замечание один из завсегдатаев заведения они его избили. При этом спортсмены ругались матом, назвали мужчину «каким-то китайцем», попросили вернуться на родину и следить за порядком там.

Напомним, Кокорин и Мамаев ранее неоднократно попадали в резонансные истории. Так в июле 2016 года они стали героями скандала с шампанским в Монако после вылета российской сборной из чемпионата Европы.