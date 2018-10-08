Российский МИД подтвердил наличие дипломатических паспортов у высланных из Нидерландов сограждан
Кроме того, в связи с обвинениями в кибератаках внешнеполитическое ведомство вызывало сегодня к себе голландского посла.
Технические средства, которые привезли в Нидерланды четверо граждан России, предназначались для проверки информационных систем посольства в Гааге. Как рассказали в российском МИДе, такую работу для них делают различные государственные организации и ведомства, в том числе и Министерство обороны. Голландская сторона обвиняет всех четверых в том, что они работают на российскую военную разведку. В Москве подчеркивают, что претензий к задержанным у властей Нидерландов не было. А дипломатические паспорта у них подлинные. Также в МИДе добавили, что в аэропорту встречал сотрудник посольства, который помогал им с размещением.
Ранее с запросом по поводу паспортов этих россиян в МИД обращался и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В письме к официальному представителю ведомства Марии Захаровой была просьба подтвердить подлинность документов, и на каких основаниях они выдавались. Российский МИД сегодня вызвал к себе посла Нидерландов Рене Джонс-Бос чтобы говорить о попытке дезинформации в истории с задержанием четырех человек. Однако глава дипмиссии сама сказала на Смоленской площади, что считает неприемлемыми кибератаки на международные организации. Был дан четкий сигнал, что подобное должно прекратиться, добавила дипломат.
Обвинения в кибератаках, по мнению представителей МИД Росси, призваны отвлечь от подготовки США к кибероперациям.
Комментарии6
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dims12 08 октября 2018 | 19:05
Что у них за оборудование было, для какой проверки и каких систем оно предназначалось?
ostapba 08 октября 2018 | 19:06
А что , если НЕ подтвердил бы, то уже ниже плинтуса подвала даже??
oleg_z 08 октября 2018 | 19:13
"в аэропорту встречал сотрудник посольства, который помогал им с размещением. "
Кто бы сомневался...
tanyaya 08 октября 2018 | 19:30
А что там про тонну кокаина в посольстве РФ в Аргентине? Случайно подкинули?
Шли-шли по Буэнос_Айрес, тащили тонну кокаина, смотрят, ой, гляди, посольство российской федерации, а не занести ли нам тонну кокаина им в подвал? - и тут же беспрепятственно занесли! И полгода никто из послов даже не поинтересовался "а что это за тонна кокаина здесь лежит, пройти мешает, под ногами путается?"
sparky 08 октября 2018 | 19:43
по мнению представителей МИД России
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После заявлений МИДа по "Петрову с Васечкиным" эти мнения встречаются с усмешкой.
rrhhll 08 октября 2018 | 19:51
А почему это оборудование было рядом с международной организацией? В посольстве бы и занимались наладкой, а то подслушивать и воровать сведения рядом пристроились для удобства.