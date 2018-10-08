Российский МИД подтвердил наличие дипломатических паспортов у высланных из Нидерландов сограждан

Кроме того, в связи с обвинениями в кибератаках внешнеполитическое ведомство вызывало сегодня к себе голландского посла.

Технические средства, которые привезли в Нидерланды четверо граждан России, предназначались для проверки информационных систем посольства в Гааге. Как рассказали в российском МИДе, такую работу для них делают различные государственные организации и ведомства, в том числе и Министерство обороны. Голландская сторона обвиняет всех четверых в том, что они работают на российскую военную разведку. В Москве подчеркивают, что претензий к задержанным у властей Нидерландов не было. А дипломатические паспорта у них подлинные. Также в МИДе добавили, что в аэропорту встречал сотрудник посольства, который помогал им с размещением.

Ранее с запросом по поводу паспортов этих россиян в МИД обращался и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В письме к официальному представителю ведомства Марии Захаровой была просьба подтвердить подлинность документов, и на каких основаниях они выдавались. Российский МИД сегодня вызвал к себе посла Нидерландов Рене Джонс-Бос чтобы говорить о попытке дезинформации в истории с задержанием четырех человек. Однако глава дипмиссии сама сказала на Смоленской площади, что считает неприемлемыми кибератаки на международные организации. Был дан четкий сигнал, что подобное должно прекратиться, добавила дипломат.

Обвинения в кибератаках, по мнению представителей МИД Росси, призваны отвлечь от подготовки США к кибероперациям.