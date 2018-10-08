Директор департамента Минпромторга попал в больницу после драки в Москве, в которой участвовали известные футболисты

Как сообщили новостному агентству «Москва» в пресс-службе ведомства, был госпитализирован не только глава департамента Денис Пак, но и гендиректор испытательного центра НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что посетители кафе на Арбате пострадали в результате драки с участием футболиста «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.