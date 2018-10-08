Директор департамента Минпромторга попал в больницу после драки в Москве, в которой участвовали известные футболисты
Как сообщили новостному агентству «Москва» в пресс-службе ведомства, был госпитализирован не только глава департамента Денис Пак, но и гендиректор испытательного центра НАМИ Сергей Гайсин.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что посетители кафе на Арбате пострадали в результате драки с участием футболиста «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Комментарии6
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don_ballon 08 октября 2018 | 18:42
Жрать, пить, морду бить...
ed10075 08 октября 2018 | 18:44
Парни начистили харю чиновникам в ответ на приставания и дурацкие вопросы про футбол. Напросились.
gvs 08 октября 2018 | 18:44
Кто бы Вове фейс начистил? ))))
skull____ 08 октября 2018 | 18:47
gvs: Кара-Мурзе?) Да уж этому судаку давно пора втащить...
dmitriy_radchenko 08 октября 2018 | 18:46
Кокорин и Мамаев - никогда бы не подумал.
ft18 08 октября 2018 | 18:47
Кокорин & Мамаев, сладкая парочка - не они ли было время, шампусиком в Монте-Карло заливались?