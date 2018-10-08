Суд в Петербурге арестовал активистов, которые растянули баннер «Долгих лет тюрьмы» в день рождения Владимира Путина
Два задержанных получили по 10 суток ареста, еще один – 14, — сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащиту от «Открытой России». Четвертая задержанная остается в отделе полиции.
Комментарии8
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vedma2017 08 октября 2018 | 18:32
А за что ???
Что они -такого- сделали ? Поздравили, как заслужил .
vladimir1_57 08 октября 2018 | 18:35
А что, нормально.
В следующий раз им уже светит реальный срок. )
polikarpich 08 октября 2018 | 18:38
vladimir1_57: А ты чему радуешься?
ed10075 08 октября 2018 | 18:40
Обычно наказывают за совершение общественно-опасных деяний.
Что общественно-опасного совершили эти люди?
Лишь выразили пожелания с днем рождения в своеобразной форме, к которым могли бы присоединиться большинство россиян.
putn_pnh 08 октября 2018 | 18:41
Да чтоб он до самой смерти дожил.
alshatrs 08 октября 2018 | 18:42
"Безумству храбрых поем мы песню!"
curious69_ 08 октября 2018 | 18:49
Вот что интересно.. Когда путин попадёт в тюрьму на долгие года, будет ли у него личный бассейн или сотрудники по режиму будут регулярно проводить воспитательную работу с ним .
ft18 08 октября 2018 | 18:50
А если бы на баннере было: "живите ещё 100 лет, владейте, правьте нами, Владимир Путин!" то им бы дали вдвое больше, за неприкрытую издёвку?