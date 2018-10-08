В МИДе подтвердили, что у высланных из Нидерландов россиян действительно были дипломатические паспорта

Изъятые у них технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольства, — сообщили в ведомстве. Почему это оборудование оказалось в машине рядом со зданием Организации по запрещению химического оружия, в МИДе не объяснили. В министерстве добавили, что повседневную деятельность российских дипмиссий обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Минобороны, но конкретное место работы высланных в апреле россиян не назвали. В конце прошлой недели «Эхо Москвы» направляло в МИД запрос по поводу наличия у них дипломатических паспортов.

Напомним, Нидерланды заявили, что четверо высланных россиян являются сотрудниками ГРУ и пытались взломать внутреннюю сеть ОЗХО.