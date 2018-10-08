В МИДе подтвердили, что у высланных из Нидерландов россиян действительно были дипломатические паспорта
Изъятые у них технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольства, — сообщили в ведомстве. Почему это оборудование оказалось в машине рядом со зданием Организации по запрещению химического оружия, в МИДе не объяснили. В министерстве добавили, что повседневную деятельность российских дипмиссий обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Минобороны, но конкретное место работы высланных в апреле россиян не назвали. В конце прошлой недели «Эхо Москвы» направляло в МИД запрос по поводу наличия у них дипломатических паспортов.
Напомним, Нидерланды заявили, что четверо высланных россиян являются сотрудниками ГРУ и пытались взломать внутреннюю сеть ОЗХО.
Комментарии16
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rihard 08 октября 2018 | 18:33
Сначала решили протестировать на сети ОЗХО.
post_v 08 октября 2018 | 18:37
rihard:
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Помнится, когда взорвали Яндарбиева в Катаре, то глава МИД РФ Игорь Иванов заявил, что задержанные российские граждане, находившиеся в командировке в посольстве России в Катаре, "…являются сотрудниками спецслужб и выполняли задачи информационно-аналитического характера, связанные с противодействием международному терроризму…"
myxamop 08 октября 2018 | 18:42
post_v: не умел оголтело врать товарищ Иванов :) Толи дело Лавров! Но отмазки конечно гнилые
sagen 08 октября 2018 | 18:37
rihard: Выдают дипломатические паспорта кому ни попадя, а потом удивляются, что у них кокаин пропадает. Тщательней надо работать.
post_v 08 октября 2018 | 18:43
sagen:
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паспорта "дипломатические-дипломатические"?
или "дипломатические-служебные"?
igorkot____1 08 октября 2018 | 18:38
Два передаста в Солсбери тоже решили собор посмотреть. Но каким то чудесным образом оказались у дома Скрипаля и ручки ему ядом намазали.
piter_ug 08 октября 2018 | 18:34
//Почему это оборудование оказалось в машине рядом со зданием Организации по запрещению химического оружия, в МИДе не объяснили//
Предлагаю рабочую оправдательную версию - сперли и приволокли на продажу.
На проститутках поиздержались. Нет денег на обратный билет.
tv_victim 08 октября 2018 | 18:34
Тактика ужа на сковородке.... Главное день простоять, да ночь продержаться! Стратеги, мля..... А завтра как юлить?
vezdehod 08 октября 2018 | 18:38
Действовали в наглую - думали, что Лохи не догадаются, но ...
beregov_net 08 октября 2018 | 18:47
vezdehod:
- Профессор конечно лопух , но аппаратура при нём
ft18 08 октября 2018 | 18:40
"А вот это провал, подумал Штирлиц"...
zollendorf 08 октября 2018 | 18:42
Изъятые у них технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольства, — сообщили в ведомстве.//
Че так сразу раскололись? Надо было с летчика Волошина начинать.
fresh_breeze 08 октября 2018 | 18:45
Зеркальте и поскорее.
kvam 08 октября 2018 | 18:45
Интересно, а стоянка машин возле ОЗХО запрещена? А оборудоввние в списке запрещенных в Голандии?
А попытка взлома, если она была, зафиксирована?
Очевидно, что следили и по приказу ЦРУшников были задержаны.
К бабке не ходи - вспомните работу янки в любой стране западной Европы, хотя бы по сериалу с Мэтом Дэймоном. ЦРУшники их вообще в х не ставят, только если раком.)))
andre_klimov 08 октября 2018 | 18:46
Прелесть :))
Не только оборудование для взлома, но и "а также чек на такси от московского Несвижского переулка, где располагается одно из зданий ГРУ, до аэропорта Шереметьево".
Это уже даже не Epic Fail - это просто Cluster F*ck какой-то....
alena01 08 октября 2018 | 18:46
Дипломатический паспорт выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел:
гражданам Российской Федерации, которые в соответствии с Венской конвенцией 1961 года о дипломатических отношениях и другими международными договорами Российской Федерации при выезде за пределы территории Российской Федерации для исполнения возложенных на них служебных обязанностей обладают дипломатическим иммунитетом
президенту Российской Федерации
членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (на срок их полномочий)
членам Правительства Российской Федерации
судьям Конституционного и Верховного судов
Генеральному прокурору
председателю Центрального банка
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации или государственные должности субъектов РФ
лицам, являющимся единоличными исполнительными органами государственных корпораций
дипломатическим сотрудникам и дипломатическим курьерам федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел
членам семьи (супруге или супругу), несовершеннолетним детям, нетрудоспособным совершеннолетним детям) гражданина Российской Федерации, имеющего дипломатический паспорт и командированного за пределы территории РФ в официальное представительство РФ либо в представительство РФ при международной организации за пределами территории РФ, проживающим или следующим совместно с ним