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Эксклюзив Эха 18:30, 08 октября 2018

В МИДе подтвердили, что у высланных из Нидерландов россиян действительно были дипломатические паспорта

Изъятые у них технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольства, — сообщили в ведомстве. Почему это оборудование оказалось в машине рядом со зданием Организации по запрещению химического оружия, в МИДе не объяснили. В министерстве добавили, что повседневную деятельность российских дипмиссий обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Минобороны, но конкретное место работы высланных в апреле россиян не назвали. В конце прошлой недели «Эхо Москвы» направляло в МИД запрос по поводу наличия у них дипломатических паспортов.

Напомним, Нидерланды заявили, что четверо высланных россиян являются сотрудниками ГРУ и пытались взломать внутреннюю сеть ОЗХО.

Комментарии

16

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rihard 08 октября 2018 | 18:33

Сначала решили протестировать на сети ОЗХО.

post_v 08 октября 2018 | 18:37

rihard:
=========

Помнится, когда взорвали Яндарбиева в Катаре, то глава МИД РФ Игорь Иванов заявил, что задержанные российские граждане, находившиеся в командировке в посольстве России в Катаре, "…являются сотрудниками спецслужб и выполняли задачи информационно-аналитического характера, связанные с противодействием международному терроризму…"

myxamop 08 октября 2018 | 18:42

post_v: не умел оголтело врать товарищ Иванов :) Толи дело Лавров! Но отмазки конечно гнилые

sagen 08 октября 2018 | 18:37

rihard: Выдают дипломатические паспорта кому ни попадя, а потом удивляются, что у них кокаин пропадает. Тщательней надо работать.

post_v 08 октября 2018 | 18:43

sagen:
========

паспорта "дипломатические-дипломатические"?
или "дипломатические-служебные"?

igorkot____1 08 октября 2018 | 18:38

Два передаста в Солсбери тоже решили собор посмотреть. Но каким то чудесным образом оказались у дома Скрипаля и ручки ему ядом намазали.

piter_ug 08 октября 2018 | 18:34

//Почему это оборудование оказалось в машине рядом со зданием Организации по запрещению химического оружия, в МИДе не объяснили//

Предлагаю рабочую оправдательную версию - сперли и приволокли на продажу.
На проститутках поиздержались. Нет денег на обратный билет.

tv_victim 08 октября 2018 | 18:34

Тактика ужа на сковородке.... Главное день простоять, да ночь продержаться! Стратеги, мля..... А завтра как юлить?

vezdehod 08 октября 2018 | 18:38

Действовали в наглую - думали, что Лохи не догадаются, но ...

beregov_net 08 октября 2018 | 18:47

vezdehod:
- Профессор конечно лопух , но аппаратура при нём

(комментарий скрыт)

ft18 08 октября 2018 | 18:40

"А вот это провал, подумал Штирлиц"...

zollendorf 08 октября 2018 | 18:42

Изъятые у них технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольства, — сообщили в ведомстве.//

Че так сразу раскололись? Надо было с летчика Волошина начинать.

fresh_breeze 08 октября 2018 | 18:45

Зеркальте и поскорее.

kvam 08 октября 2018 | 18:45

Интересно, а стоянка машин возле ОЗХО запрещена? А оборудоввние в списке запрещенных в Голандии?
А попытка взлома, если она была, зафиксирована?
Очевидно, что следили и по приказу ЦРУшников были задержаны.
К бабке не ходи - вспомните работу янки в любой стране западной Европы, хотя бы по сериалу с Мэтом Дэймоном. ЦРУшники их вообще в х не ставят, только если раком.)))


andre_klimov 08 октября 2018 | 18:46

Прелесть :))
Не только оборудование для взлома, но и "а также чек на такси от московского Несвижского переулка, где располагается одно из зданий ГРУ, до аэропорта Шереметьево".

Это уже даже не Epic Fail - это просто Cluster F*ck какой-то....

alena01 08 октября 2018 | 18:46

Дипломатический паспорт выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел:

гражданам Российской Федерации, которые в соответствии с Венской конвенцией 1961 года о дипломатических отношениях и другими международными договорами Российской Федерации при выезде за пределы территории Российской Федерации для исполнения возложенных на них служебных обязанностей обладают дипломатическим иммунитетом
президенту Российской Федерации
членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (на срок их полномочий)
членам Правительства Российской Федерации
судьям Конституционного и Верховного судов
Генеральному прокурору
председателю Центрального банка
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации или государственные должности субъектов РФ
лицам, являющимся единоличными исполнительными органами государственных корпораций
дипломатическим сотрудникам и дипломатическим курьерам федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел
членам семьи (супруге или супругу), несовершеннолетним детям, нетрудоспособным совершеннолетним детям) гражданина Российской Федерации, имеющего дипломатический паспорт и командированного за пределы территории РФ в официальное представительство РФ либо в представительство РФ при международной организации за пределами территории РФ, проживающим или следующим совместно с ним

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