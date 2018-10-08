Тротуарная плитка, которую сняли с улиц Петербурга во время ремонта, продается в интернете

На одном из сайтов квадратный метр можно купить всего за 800 рублей.

Плитку на продажу отправили вместо того, чтобы ее утилизировать. Судя по фотографиям, ее сняли с Садовой улицы и набережной Крюкова канала. Продавец сообщает, что при доставке по городу это покрытие обойдется покупателю в 16 тысяч рублей за 20 кубометров. В объявлении указано, что плитка фактически новая, ей всего год, она с городских улиц, но все законно: «Проблем не будет — это плановая замена» КЦ. По словам продавца, которого зовут Виталий, покрытие пришло с некоего предприятия, но с какого именно – он уточнять отказался. По данным петербургских СМИ, это плитка уцелела при демонтаже. Но, по данным адресной программы, за последние три года плитку в одном и том же месте нигде не меняли.

Таким образом выходит, что продавец вводит потенциальных покупателей в заблуждение относительно возраста материала. Продаёт его компания, которая эту плитку и укладывала. После того, как она демонтировала старое дорожное покрытие, битую плитку отправили на утилизацию, а остальную — на продажу.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного ситуацию пока не прокомментировали.