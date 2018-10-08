Один из пострадавших в результате беспорядков в омской колонии находится в реанимации

Кроме того, четверо заключенных госпитализированы. По неофициальным данным, в волнениях на территории исправительного учреждения участвовали до 150 человек.

То, что назвали бунтом в колонии №6, на деле оказалось нападением одних заключенных на других, говорит уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова. Требования зачинщиков массовой драки, подчеркнула она, были незаконными. Несколько человек добивались, чтобы им разрешили сотовые телефоны, обеспечили свободное перемещение по территории колонии, открыли штрафные изоляторы и выпустили всех нарушителей режима содержания, рассказала Касьянова агентству ТАСС. В интервью «Эху Москвы» она назвала слухами появившуюся информацию о том, что сами заключенные написали кровью на простыне слово «Спасите» и вывесили ее в окно. Также Касьянова подчеркнула, что со стороны администрации и сотрудников колонии никаких нарушений допущено не было.

Завтра Касьянова собирается встретиться с задержанными предполагаемыми зачинщиками беспорядков. Сообщалось, что 12 человек сейчас находится в СИЗО. Член президентского совета по правам человека, обозреватель «Новой газеты» Елена Масюк поговорила с родственниками одного из заключенных той колонии. Она отметила, что картина складывается несколько иная. Впрочем, характерная для многих заведений тюремной системы региона.

Всего, как сообщали в омском управлении ФСИН, пострадали около 20 человек. В колонии ввели режим чрезвычайной ситуации. Там ограничен доступ адвокатов.

Всего в исправительном заведении отбывают наказание более 1,5 человек. Как правило, это впервые осужденные за тяжкие преступления.