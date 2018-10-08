Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, по некоторым данным, избили чиновника
Спортсмены напали на мужчину в ресторане Москвы.
Александр Кокорин и Павел Мамаев утром завтракали в кофейне на северо-западе Москвы. При этом они кричали, шумели, в целом неуважительно вели себя по отношению к окружающим. Сотрудники ресторана подумали, что молодые люди пьяны или находятся под воздействием наркотиков. На многочисленные просьбы персонала перестать шуметь футболисты не реагировали. В итоге замечание сделал один из постоянных клиентов. Кокорину и Мамаеву это не поправилось, они набросились на мужчину и избили его, при этом даже кидали стулья, сообщает телеграм-канал Mash.
Кроме того, футболисты ругались матом и оскорбляли сделавшего им замечание человека. В частности, назвали «каким-то китайцем», призвали вернуться на родину и следить за порядком там. Позже выяснилось, что спортсмены избили чиновника из Минпромторга. Денис Пак руководит департаментом автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.
Сами футболисты пока никак не прокомментировали произошедшее.
Комментарии2
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aleksandr39 08 октября 2018 | 18:29
В России миллионерам все можно делать ,с них как с "гуся вода " .
askold_rurik 08 октября 2018 | 18:42
Утрется чиновник.
За 30 копеек футболисты порешают все вопросы.
Зря чтоль страдали за честь страны.