Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, по некоторым данным, избили чиновника

Спортсмены напали на мужчину в ресторане Москвы.

Александр Кокорин и Павел Мамаев утром завтракали в кофейне на северо-западе Москвы. При этом они кричали, шумели, в целом неуважительно вели себя по отношению к окружающим. Сотрудники ресторана подумали, что молодые люди пьяны или находятся под воздействием наркотиков. На многочисленные просьбы персонала перестать шуметь футболисты не реагировали. В итоге замечание сделал один из постоянных клиентов. Кокорину и Мамаеву это не поправилось, они набросились на мужчину и избили его, при этом даже кидали стулья, сообщает телеграм-канал Mash.

Кроме того, футболисты ругались матом и оскорбляли сделавшего им замечание человека. В частности, назвали «каким-то китайцем», призвали вернуться на родину и следить за порядком там. Позже выяснилось, что спортсмены избили чиновника из Минпромторга. Денис Пак руководит департаментом автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Сами футболисты пока никак не прокомментировали произошедшее.