Спортивный арбитраж в Лозанне снял временное отстранение с бобслеистки Надежды Сергеевой

Ее проба на допинг, взятая во время Олимпиады в Пхечхане оказалось положительной. Тем не менее, Сергееву оправдали.

В CAS посчитали, что запрещенное вещество могло попасть в организм спортсменки через зараженный продукт. Именно такая формулировка значится на официальном сайте CAS. Вместе с тем, производство по ее делу не прекращалось. Обстоятельства пока выясняются, но Сергеева с момента получения вердикта может тренироваться и выступать в соревнованиях – об этом рассказал адвокат Вадим Пацев.

Кроме того, спортивный арбитраж разослал мотивировочные заключения тем 11 атлетам, которые по итогам сочинского дела были оправданы только частично. В их числе и бобслеисты – Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Эльвир Хузин, Алексей Пушкарев. Об этом сообщил сам Зубков, который занимает пост Президента Федерации бобслея России. Он сказал, что CAS признал его партнера по экипажу Воеводу, который сейчас является депутатом Государственной думы виновным не просто в нарушении антидопинговых правил, а в манипуляциях с пробами.

По словам Зубкова, жюри пришло к выводу, что без участия Воеводы подмена проб состоятся не могла. В настоящее время идут активные консультации с юристами о дальнейших шагах по защите действующих спортсменов.

Напомним, что 28 российских спортсменов, проходивших по этому делу были полностью оправданы CAS. Решение о лишении их медалей сочинских игр, было отозвано.