Теперь уже бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй арестован в Китае по подозрению в коррупции

В Пекине официально подтвердили, что в отношении пропавшего неделю назад чиновника проводится расследование.

Делом экс-главы Международной организации уголовной полиции, который совмещал этот пост с должностью замминистра общественной безопасности Китая, занимается государственный комитет по надзору, который расследует коррупционные дела в отношении госслужащих. Как сообщили в министерстве общественной безопасности КНР, Мэн Хунвэя подозревают в получении взяток и нарушении законов. Подробности не уточняются.

Издание South China Morning Post связывает арест Хунвэя с уголовным делом его бывшего начальника – экс-министра общественной безопасности Китая Чжоу Юнкана. В 2015 году он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и разглашении гостайны. По данным французской газеты Le Parisien, Хунвэя подозревают в незаконном содействии компании, работающей в сфере кибербезопасности.

Об исчезновении 64-летнего главы Интерпола стало известно в минувший четверг, когда об этом сообщила его супруга. Она выразила опасение за жизнь мужа. В конце сентября он отправился в отпуск на родину и пропал. Прокуратура Лиона инициировала расследование. Как выяснилось, Хунвэя задержали сразу по прилету в Китай.

Накануне Интерпол сообщил, что он подал в отставку. Исполняющим обязанности руководителя организации стал старший вице-президент Ким Чон Ян. Новый президент будет избран в конце ноября.