Болгарская полиция расследует жестокое убийство журналистки Виктории Мариновой

Зарубежные издания полагают, что расправа с репортером стала следствием ее профессиональной деятельности.

Маринова – третий журналист, которого убили на территории ЕС с начала этого года.



«Внимание, прикованное к убийству болгарской журналистки, объяснимо, но даже в российский условиях общество не оставляет без внимания подобные факты», — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман.

Кстати, в расследовании, которым занималась убитая в Болгарии репортер, фигурируют имена россиян.