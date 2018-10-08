Болгарская полиция расследует жестокое убийство журналистки Виктории Мариновой
Зарубежные издания полагают, что расправа с репортером стала следствием ее профессиональной деятельности.
Маринова – третий журналист, которого убили на территории ЕС с начала этого года.
«Внимание, прикованное к убийству болгарской журналистки, объяснимо, но даже в российский условиях общество не оставляет без внимания подобные факты», — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман.
Кстати, в расследовании, которым занималась убитая в Болгарии репортер, фигурируют имена россиян.
Комментарии2
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vilingrad 08 октября 2018 | 18:23
дерьмовые чекисты расползлись по всему миру. Десятки лет понадобится, что эту заразу отчистить...
danko_314zyes 08 октября 2018 | 18:31
Нечего было заниматься проституцией, знала же к чему это приведёт - ну вот результат налицо.