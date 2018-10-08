Министерство культуры вышло из числа организаторов театральной премии «Золотая маска»

В пресс-службе ведомства подчеркивают, что это никак не повлияет на функционирование премии, в том числе на вопрос ее финансирования. Генеральный директор фестиваля Мария Ревякина в интервью «Эху Москвы» подтвердила это.

Ревякина отметила, что ни один из партнеров Золотой маски не влияет на выбор и решение экспертов фестиваля. В театральных кругах, между тем, не исключают, что Минкульт вскоре займется созданием собственной театральной премии.