Министерство культуры вышло из числа организаторов театральной премии «Золотая маска»
В пресс-службе ведомства подчеркивают, что это никак не повлияет на функционирование премии, в том числе на вопрос ее финансирования. Генеральный директор фестиваля Мария Ревякина в интервью «Эху Москвы» подтвердила это.
Ревякина отметила, что ни один из партнеров Золотой маски не влияет на выбор и решение экспертов фестиваля. В театральных кругах, между тем, не исключают, что Минкульт вскоре займется созданием собственной театральной премии.
Комментарии3
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shplint_05 08 октября 2018 | 18:34
Давно пора взяться за эти "Маски" и "Кинотавры". Вон, "Тэффи" переформатировали и стал нормальный конкурс. Нам нужно НАШЕ искусство и НАШИ деятели искусства, а не та орда евреев, которая в нём пока ещё кишит.
askold_rurik 08 октября 2018 | 18:38
Минкульт вскоре займется созданием собственной театральной премии
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Первыми лауреатами этой премии будут Петров и Боширов.
dmitriy_radchenko 08 октября 2018 | 18:49
И правильно. Пусть дарят сами себе. Как это будет по-русски - и деньги в кружку.