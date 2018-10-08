Американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер стали лауреатами Нобелевской премии по экономике
«Они отмечены за макроэкономический анализ инноваций и изменения климата», — сказал представитель Нобелевского комитета Пер Стромберг.
Премия по экономике закрывает Нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения премий пройдет в Стокгольме 10 декабря.
Никого из специалистов по макроэкономике не удивляет, что Уильям Нордхаус и Пол Ромер получили нобелевскую премию по экономике, но немного удивительно, что ученые получили эту награду одновременно, — сказал в эфире «Эха Москвы» доктор экономических наук Филипп Картаев.
По его словам, модель Ромера сейчас обсуждается в любом продвинутом курсе макроэкономики
Комментарии1
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zapadnay 08 октября 2018 | 18:37
Думаю, о стране можно судить по количеству лауреатов Нобелевской премии, потому что, чем больше научных открытий, сделанных в конкретной стране, тем она прогрессивнее, успешнее, экономически мощнее. Ведь эти открытия не бесплотная материя, а практическая реализация многолетней исследовательской работы в основополагающих направлении человеческой деятельности, как-то: медицина, образование, наука, экономика.