Американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер стали лауреатами Нобелевской премии по экономике

«Они отмечены за макроэкономический анализ инноваций и изменения климата», — сказал представитель Нобелевского комитета Пер Стромберг.

Премия по экономике закрывает Нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения премий пройдет в Стокгольме 10 декабря.

Никого из специалистов по макроэкономике не удивляет, что Уильям Нордхаус и Пол Ромер получили нобелевскую премию по экономике, но немного удивительно, что ученые получили эту награду одновременно, — сказал в эфире «Эха Москвы» доктор экономических наук Филипп Картаев.

По его словам, модель Ромера сейчас обсуждается в любом продвинутом курсе макроэкономики