Власти США заморозили американские активы бизнесмена Олега Дерипаски, в том числе его недвижимость

Это было сделано из-за санкций, которым подвергся российский предприниматель.

Заморозке подверглись, в частности, дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке, пишет газета The New York Post со ссылкой на представителей американского Минфина. Как отмечает издание, один из них – пятиэтажный таунхаус на Манхэттене – бизнесмен купил 10 лет назад более чем за 40 млн долларов. При этом, утверждает газета, Дерипаска договорился с американскими чиновниками о том, чтобы в нью-йоркском особняке смогли жить бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова вместе с детьми. Это произошло, в том числе, из-за того, что она является подругой Иванки Трамп – дочери президента США Дональда Трампа, пишет The New York Post.

Кроме того, утверждает издание, Вашингтон предлагает Дерипаске отказаться от некоторых бизнес-активов и операций в Европе, чтобы они также не попали под ограничения. Напомним, в апреле Штаты включили предпринимателя в санкционный список. Туда же попала и его компания «Русал» — одна из крупнейших в мире по производству алюминия, а также группа En+. Американским физическим и юридическим лицам запрещены с ними любые сделки. Позднее в Минфине США сказали, что ограничения с компаний Дерипаски могут снять, если он откажется от контроля над ними и снизит в них свою долю до уровня ниже 50%.

Представители Дерипаски заморозку его активов в США не комментируют.