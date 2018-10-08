Власти США заморозили американские активы бизнесмена Олега Дерипаски, в том числе его недвижимость
Это было сделано из-за санкций, которым подвергся российский предприниматель.
Заморозке подверглись, в частности, дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке, пишет газета The New York Post со ссылкой на представителей американского Минфина. Как отмечает издание, один из них – пятиэтажный таунхаус на Манхэттене – бизнесмен купил 10 лет назад более чем за 40 млн долларов. При этом, утверждает газета, Дерипаска договорился с американскими чиновниками о том, чтобы в нью-йоркском особняке смогли жить бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова вместе с детьми. Это произошло, в том числе, из-за того, что она является подругой Иванки Трамп – дочери президента США Дональда Трампа, пишет The New York Post.
Кроме того, утверждает издание, Вашингтон предлагает Дерипаске отказаться от некоторых бизнес-активов и операций в Европе, чтобы они также не попали под ограничения. Напомним, в апреле Штаты включили предпринимателя в санкционный список. Туда же попала и его компания «Русал» — одна из крупнейших в мире по производству алюминия, а также группа En+. Американским физическим и юридическим лицам запрещены с ними любые сделки. Позднее в Минфине США сказали, что ограничения с компаний Дерипаски могут снять, если он откажется от контроля над ними и снизит в них свою долю до уровня ниже 50%.
Представители Дерипаски заморозку его активов в США не комментируют.
Комментарии9
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tv_victim 08 октября 2018 | 18:18
Ну что, дорогие пенсы, придется и этому еще раз скидываться...До 70-ти лет потянете? А 80?
tv_victim 08 октября 2018 | 18:22
tv_victim: Не жадитесь, сами же видите, там жена, хоть и бывшая, дети.... Подруга Иванки.... А своих внуков вы уж как-нибудь сами вырастите для смерти в Сирии или еще в какой-нибудь Папуасии.... Знаете же, что каждый "стратегический партнер" для страны - на вес золота, не то ч то ваши внуки....
astet 08 октября 2018 | 18:24
tv_victim: не верю!!!
Это пиндосовская пропаганда!
Чтобы лицо, приближённое к Путину,
покупало недвижимость в Пиндостане???
Да никогда!
Дерипаска - 100%-ный патриот!!!
P.S. Если и Путин такой же 100%-ный патриот,
то и у него за бугром припрятана недвижимость?!
permsky_valenok 08 октября 2018 | 18:25
Заморозке подверглись дома... Вот это я что-то не пойму. Неужели отопление отключили? А как же жена и дети?
tv_victim 08 октября 2018 | 18:31
permsky_valenok: Там ничего святого нет! Надеюсь, по ТВ скоро будет дана суровая отповедь бесчеловечному американскому прижиму!
alien_3 08 октября 2018 | 18:31
Искандеры все еще смеются
piter_ug 08 октября 2018 | 18:37
«Как вы лодку назовёте, так она и поплывет» - дери-паску.
gotoviy_emigrant 08 октября 2018 | 18:39
Хотел и Рыбку съесть и.... активы себе оставить. Не выйдет. И алюминиевые провода я покупать не буду. И пиво только в стекле.
kaputvsemu 08 октября 2018 | 18:50
Ничо, Путин Дерипаске всё компенсирурует из бюджета. С процентами.
Скидывайтесь, дарагии расияни, на трусы для олигарха.