Сегодня в МИД России была вызвана посол Нидерландов

Это связано с прозвучавшими на прошлой неделе обвинениями в адрес России в кибератаках на крупнейшие международные структуры. В частности, Нидерланды заявили, что еще в апреле по подозрению в организации атаки на ОЗХО были задержаны четверо сотрудников ГРУ. Посол Рене Джонс-Бос провела сегодня в здании на Смоленской площади почти час. Выйдя оттуда, она сказала, что напомнила российскими дипломатам об ответственности Нидерландов за международные организации на своей территории. По ее словам, был дан четкий сигнал Москве, что кибератаки должны прекратиться.

Власти Голландии не предоставили пока никаких фактов, — утверждает глава МИДа Сергей Лавров.

По его словам, поездка российских специалистов в Нидерланды была совершенно рутинной.

Только что МИД России подтвердил, что у высланных из Нидерландов россиян были дипломатические паспорта. Отметим, что «Эхо Москвы» направляло запрос в МИД по этому вопросу в конце минувшей недели.

«В данной ситуации Кремль и МИД выбрали правильную тактику», — считает политолог Глеб Павловский.

В то же время Павловский считает, что произошедшее является поводом для внутренней проверки в российских спецслужбах.