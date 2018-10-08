Сегодня в МИД России была вызвана посол Нидерландов
Это связано с прозвучавшими на прошлой неделе обвинениями в адрес России в кибератаках на крупнейшие международные структуры. В частности, Нидерланды заявили, что еще в апреле по подозрению в организации атаки на ОЗХО были задержаны четверо сотрудников ГРУ. Посол Рене Джонс-Бос провела сегодня в здании на Смоленской площади почти час. Выйдя оттуда, она сказала, что напомнила российскими дипломатам об ответственности Нидерландов за международные организации на своей территории. По ее словам, был дан четкий сигнал Москве, что кибератаки должны прекратиться.
Власти Голландии не предоставили пока никаких фактов, — утверждает глава МИДа Сергей Лавров.
По его словам, поездка российских специалистов в Нидерланды была совершенно рутинной.
Только что МИД России подтвердил, что у высланных из Нидерландов россиян были дипломатические паспорта. Отметим, что «Эхо Москвы» направляло запрос в МИД по этому вопросу в конце минувшей недели.
«В данной ситуации Кремль и МИД выбрали правильную тактику», — считает политолог Глеб Павловский.
В то же время Павловский считает, что произошедшее является поводом для внутренней проверки в российских спецслужбах.
Комментарии8
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venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 18:16
В Кремле ****ослу Нидерландов будут гланды через жопу вырывать!
mbh_vor__n1 08 октября 2018 | 18:22
Верим, что казаки с нагайками уже готовы как следует выпороть посла нидерландов. Показательно жестко.
alexsokoll 08 октября 2018 | 18:17
Кто такой Павловский?
А бомжара на вокзале что считает по этому поводу?
Эхо совсем оскотинилось, действия МИД России сопровождают мнением шизанутой твари, проживающнй в бандеростане.
ura_123 08 октября 2018 | 18:17
Вызвали тётку,а она их мордочкой с собственное дерьмецо потыкала)))
vezdehod 08 октября 2018 | 18:19
Посол как пришёл та к и ушёл. а мужики остались на месте.
andre_klimov 08 октября 2018 | 18:34
vezdehod:
Вызов посла - реакция. Индикация чувствительности к происходящему.
Когда этих отловили и выслали - никакой реакции не наблюдалось.
Прошло пол-года, Россия добилась своими действиями, что в отношении её деликатность стала неприемлема - и информация стала "выгружаться" без всяких смягчений. И вот тут - МИД среагировал.
И как среагировал! Один только перл о том, что подобные действия являются "рутинной поездкой" - уже дорогого стоит. :)
И, кстати - да. Посол использовала вызов для обвинения России в действиях против международных организаций. Это - сильно, даже с учётом того, как сейчас относятся к России в мире...
hz6691 08 октября 2018 | 18:27
"Никаких фактов". Допросите и будут факты.
eternity88 08 октября 2018 | 18:39
Из ноты МИД России чрезвычайному и полномочному послу Королества Нидераландов в России:
Ну, ты чё, посол, в натуре
Обкурилась, твою мать?!
Как лохов, агентов наших
Вон с позором выставлять!
А задание что? Ру-ти-на!
Взять в ОХЗО вай-фай сломать...
Это ж даже не отравой
Ручку двери натирать!
Ну, какие там шпионы -
Ламеры да пацанье!
Вон, и чек такси с собою:
В ГРУ бухгалтеры - зверье!
В общем, это, слышь, послица!
Забирай предъяву взад.
Наш разведчик, как ребенок -
Он ни в чем не виноват!