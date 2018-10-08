Z Архив новостей новости
5 8 6 427
Эксклюзив Эха 18:10, 08 октября 2018

Сегодня в МИД России была вызвана посол Нидерландов

Это связано с прозвучавшими на прошлой неделе обвинениями в адрес России в кибератаках на крупнейшие международные структуры. В частности, Нидерланды заявили, что еще в апреле по подозрению в организации атаки на ОЗХО были задержаны четверо сотрудников ГРУ. Посол Рене Джонс-Бос провела сегодня в здании на Смоленской площади почти час. Выйдя оттуда, она сказала, что напомнила российскими дипломатам об ответственности Нидерландов за международные организации на своей территории. По ее словам, был дан четкий сигнал Москве, что кибератаки должны прекратиться.
Власти Голландии не предоставили пока никаких фактов, — утверждает глава МИДа Сергей Лавров.

По его словам, поездка российских специалистов в Нидерланды была совершенно рутинной.

Только что МИД России подтвердил, что у высланных из Нидерландов россиян были дипломатические паспорта. Отметим, что «Эхо Москвы» направляло запрос в МИД по этому вопросу в конце минувшей недели.

«В данной ситуации Кремль и МИД выбрали правильную тактику», — считает политолог Глеб Павловский.

В то же время Павловский считает, что произошедшее является поводом для внутренней проверки в российских спецслужбах.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 18:16

В Кремле ****ослу Нидерландов будут гланды через жопу вырывать!

mbh_vor__n1 08 октября 2018 | 18:22

Верим, что казаки с нагайками уже готовы как следует выпороть посла нидерландов. Показательно жестко.

alexsokoll 08 октября 2018 | 18:17

Кто такой Павловский?

А бомжара на вокзале что считает по этому поводу?

Эхо совсем оскотинилось, действия МИД России сопровождают мнением шизанутой твари, проживающнй в бандеростане.

ura_123 08 октября 2018 | 18:17

Вызвали тётку,а она их мордочкой с собственное дерьмецо потыкала)))

vezdehod 08 октября 2018 | 18:19

Посол как пришёл та к и ушёл. а мужики остались на месте.

andre_klimov 08 октября 2018 | 18:34

vezdehod:
Вызов посла - реакция. Индикация чувствительности к происходящему.

Когда этих отловили и выслали - никакой реакции не наблюдалось.
Прошло пол-года, Россия добилась своими действиями, что в отношении её деликатность стала неприемлема - и информация стала "выгружаться" без всяких смягчений. И вот тут - МИД среагировал.

И как среагировал! Один только перл о том, что подобные действия являются "рутинной поездкой" - уже дорогого стоит. :)

И, кстати - да. Посол использовала вызов для обвинения России в действиях против международных организаций. Это - сильно, даже с учётом того, как сейчас относятся к России в мире...

hz6691 08 октября 2018 | 18:27

"Никаких фактов". Допросите и будут факты.

eternity88 08 октября 2018 | 18:39

Из ноты МИД России чрезвычайному и полномочному послу Королества Нидераландов в России:

Ну, ты чё, посол, в натуре
Обкурилась, твою мать?!
Как лохов, агентов наших
Вон с позором выставлять!

А задание что? Ру-ти-на!
Взять в ОХЗО вай-фай сломать...
Это ж даже не отравой
Ручку двери натирать!

Ну, какие там шпионы -
Ламеры да пацанье!
Вон, и чек такси с собою:
В ГРУ бухгалтеры - зверье!

В общем, это, слышь, послица!
Забирай предъяву взад.
Наш разведчик, как ребенок -
Он ни в чем не виноват!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 466 6 7895 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 275 6 7417 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 503 6 49207 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 117 6 12174 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 151 6 15957 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 128 6 13682 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 89 6 9839 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 67 6 7827 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Лавров: Задержанные в Нидерландах россияне ни от кого не прятались «Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это было рутинная поездка»...

5 158 6 20224 14:28
Kмид, нидерланды, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 356 6 46077 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 115 6 14986 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12208 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15210 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6512 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 44 6 6100 05.10
Новости

США заморозили активы Олега Дерипаски на своей территории Под угрозой и его владения в Европе…

5 47 6 7025

Популярное за неделю

Новости

New York Post: США заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски В частности, речь идёт об особняках в Нью-Йоркском районе Верхний Ист-сайд и Вашингтоне…

5 72 6 29347
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 81 6 159392 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 114 6 18460 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 283 6 277096 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 90 6 136615 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7326711
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3691639

Сегодня в эфире