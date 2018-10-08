Кремль сегодня дал понять, что пока не будет вмешиваться в ситуацию в Ингушетии
Кремль сегодня дал понять, что пока не будет вмешиваться в ситуацию в Ингушетии, где уже в течение нескольких дней не прекращаются массовые протесты из-за соглашения о границе с Чечней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, на чьей стороне администрация президента.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сегодня в очередной раз призвал не спекулировать на теме границы. Он напомнил, что решение уже принято, и что «без границы точно лучше не будет, если не хуже».
Бессрочная акция протеста в столице Ингушетии продолжается. Активисты требуют отменить договор об отмене договора с Чечней.
В Ингушетии много недовольных из-за договора о границе, в том числе по экономическим причинам, — рассказала в эфире «Эха Москвы» журналист ВВС Елизавета Фохт.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выражал надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения двух регионов.
Почему бунтует Ингушетия? – ответ на этот вопрос ищет «Московский комсомолец».
Как пишет «Московский комсомолец», снимать Юнус-Бека Евкурова с должности в Кремле не собираются.
К волнениям в Ингушетии привела политика властей на самом высоком уровне, поскольку нельзя ко всем регионам подходить одинаково, — сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Российское государственное телевидение игнорирует события в Ингушетии. С момента начала массовых народных выступлений в этой северокавказской республике, центральные федеральные каналы не сообщали о них ни разу. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы Медиалогия, поступившие в распоряжение «Эха Москвы».
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tag188 08 октября 2018 | 18:12
Величайший геополитик вселенной оказался не в состоянии решить спор двух субъектов в собственной стране?
astet 08 октября 2018 | 18:20
tag188: а были бы на месте ингушей русские,
разогнали бы дубинками и нагайками!!!
И человек 100 посадили бы!!!
Вот и скажите, русские,
что вы не в оккупации живёте!
ex_ex 08 октября 2018 | 18:40
astet: Этих тоже могли бы разогнать, но там у каждого в подполе целый арсенал, а каждый тейп - это по сути полк. И они и так уже достаточно разозлились.
luger_max_otto 08 октября 2018 | 18:21
Во- первых, не в состоянии. Во- вторых заявлениям о невмешательстве цена грош. То есть речь идет об очередной брехне.
shakhtar 08 октября 2018 | 18:32
tag188: Будем еще посмотреть как Москве за Казань отвечать ( с исторической точки зрения ) ...........
cromwel 08 октября 2018 | 18:34
tag188: к сожалению, наше дело платить туда дань и помалкивать в тряпочку
peresvet73 08 октября 2018 | 18:13
Побухтят и проглотят!
vezdehod 08 октября 2018 | 18:16
генерал-академик ещё не созрел для такого непростого дела.
alena01 08 октября 2018 | 18:13
Действительно, ведь Ингушетия - это так далеко...
Вот, к примеру, Сирия- это рядом...
timwlad91 08 октября 2018 | 18:21
alena01: Действительно, ведь Ингушетия - это так далеко...
Вот, к примеру, Сирия- это рядом...
-----------
Ну это для господина Кадырова экзамен за зрелость как политика способного подчинить Единому Исламскому Вероисповеданию кавказские республики как это сделал Саладин в своё время.
len56 08 октября 2018 | 18:45
timwlad91: timwlad91: грохнут этого дебила свои же....ослоёпы
tv_victim 08 октября 2018 | 18:15
Интересно, а как долго мог бы продлиться конфликт между другими регионами? В смысле, между такими, у одного из которых нет неподконтрольной центру армии и спецслужб? Ну, то есть, между любыми, кроме?
advokat52 advokat 08 октября 2018 | 18:20
это кадыров дал понять кто в России хозяин
zavlabor 08 октября 2018 | 18:26
Как-то было сказано, что президент отвечает за всё.
Однако, получается обратное.
piter_ug 08 октября 2018 | 18:31
//Кремль сегодня дал понять, что пока не будет вмешиваться в ситуацию в Ингушетии//
А чего так? Напустить пуцгвардию, приволочь Стену.
Кишка тонка, с Чечней повоевали - теперь век не расплатятся.
ex_ex 08 октября 2018 | 18:35
Видать в Москве пообещали Кадырову отдать ему часть ингушских земель, и надеются, что все как-нибудь само собой успокоится. Но это вряд ли, Ингуши по поведению более тихие, чем чеченцы, но гораздо более упертые. И Евкуров больше не сможет руководить этой республикой, он потерял там авторитет.
amderma 08 октября 2018 | 18:37
Как мне представляется эта ситуация выглядит так:
Евкурова снимать не за что!
Указания Кремля выполнил...
Требование народа игнорирует...все в тренде политики Кремля!
И главное избежать соблазна, не поддаться искушению, стать человеком и услышать свой народ! Выдержит нелегкие испытания , не удивлюсь еще и орден получит.
... Платон "прокатил" и граница прокатит...
len56 08 октября 2018 | 18:42
Какая разница-из-за чего развалится Россия?
Из-за того,что одни люди-мусор,а других-трогать не моги...или из-за бабок,которые уйдут на военные игры....А фамилии кадыровых,путиных и пр. забудутся...Останется помойка безвластная бандитская....И весь мир отгородится от этой помойки стеной,как от прокажённых...