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Эксклюзив Эха 18:04, 08 октября 2018

Кремль сегодня дал понять, что пока не будет вмешиваться в ситуацию в Ингушетии

Кремль сегодня дал понять, что пока не будет вмешиваться в ситуацию в Ингушетии, где уже в течение нескольких дней не прекращаются массовые протесты из-за соглашения о границе с Чечней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, на чьей стороне администрация президента.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сегодня в очередной раз призвал не спекулировать на теме границы. Он напомнил, что решение уже принято, и что «без границы точно лучше не будет, если не хуже».

Бессрочная акция протеста в столице Ингушетии продолжается. Активисты требуют отменить договор об отмене договора с Чечней.

В Ингушетии много недовольных из-за договора о границе, в том числе по экономическим причинам, — рассказала в эфире «Эха Москвы» журналист ВВС Елизавета Фохт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выражал надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения двух регионов.

Почему бунтует Ингушетия? – ответ на этот вопрос ищет «Московский комсомолец».

Как пишет «Московский комсомолец», снимать Юнус-Бека Евкурова с должности в Кремле не собираются.

К волнениям в Ингушетии привела политика властей на самом высоком уровне, поскольку нельзя ко всем регионам подходить одинаково, — сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Российское государственное телевидение игнорирует события в Ингушетии. С момента начала массовых народных выступлений в этой северокавказской республике, центральные федеральные каналы не сообщали о них ни разу. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы Медиалогия, поступившие в распоряжение «Эха Москвы».

Комментарии

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tag188 08 октября 2018 | 18:12

Величайший геополитик вселенной оказался не в состоянии решить спор двух субъектов в собственной стране?

astet 08 октября 2018 | 18:20

tag188: а были бы на месте ингушей русские,
разогнали бы дубинками и нагайками!!!
И человек 100 посадили бы!!!
Вот и скажите, русские,
что вы не в оккупации живёте!

ex_ex 08 октября 2018 | 18:40

astet: Этих тоже могли бы разогнать, но там у каждого в подполе целый арсенал, а каждый тейп - это по сути полк. И они и так уже достаточно разозлились.

luger_max_otto 08 октября 2018 | 18:21

Во- первых, не в состоянии. Во- вторых заявлениям о невмешательстве цена грош. То есть речь идет об очередной брехне.

shakhtar 08 октября 2018 | 18:32

tag188: Будем еще посмотреть как Москве за Казань отвечать ( с исторической точки зрения ) ...........

cromwel 08 октября 2018 | 18:34

tag188: к сожалению, наше дело платить туда дань и помалкивать в тряпочку

peresvet73 08 октября 2018 | 18:13

Побухтят и проглотят!

vezdehod 08 октября 2018 | 18:16

генерал-академик ещё не созрел для такого непростого дела.

alena01 08 октября 2018 | 18:13

Действительно, ведь Ингушетия - это так далеко...
Вот, к примеру, Сирия- это рядом...

timwlad91 08 октября 2018 | 18:21

alena01: Действительно, ведь Ингушетия - это так далеко...
Вот, к примеру, Сирия- это рядом...
-----------
Ну это для господина Кадырова экзамен за зрелость как политика способного подчинить Единому Исламскому Вероисповеданию кавказские республики как это сделал Саладин в своё время.

len56 08 октября 2018 | 18:45

timwlad91: timwlad91: грохнут этого дебила свои же....ослоёпы

tv_victim 08 октября 2018 | 18:15

Интересно, а как долго мог бы продлиться конфликт между другими регионами? В смысле, между такими, у одного из которых нет неподконтрольной центру армии и спецслужб? Ну, то есть, между любыми, кроме?

advokat52 advokat 08 октября 2018 | 18:20

это кадыров дал понять кто в России хозяин

zavlabor 08 октября 2018 | 18:26

Как-то было сказано, что президент отвечает за всё.
Однако, получается обратное.

piter_ug 08 октября 2018 | 18:31

//Кремль сегодня дал понять, что пока не будет вмешиваться в ситуацию в Ингушетии//

А чего так? Напустить пуцгвардию, приволочь Стену.
Кишка тонка, с Чечней повоевали - теперь век не расплатятся.

ex_ex 08 октября 2018 | 18:35

Видать в Москве пообещали Кадырову отдать ему часть ингушских земель, и надеются, что все как-нибудь само собой успокоится. Но это вряд ли, Ингуши по поведению более тихие, чем чеченцы, но гораздо более упертые. И Евкуров больше не сможет руководить этой республикой, он потерял там авторитет.

amderma 08 октября 2018 | 18:37

Как мне представляется эта ситуация выглядит так:
Евкурова снимать не за что!
Указания Кремля выполнил...
Требование народа игнорирует...все в тренде политики Кремля!
И главное избежать соблазна, не поддаться искушению, стать человеком и услышать свой народ! Выдержит нелегкие испытания , не удивлюсь еще и орден получит.

... Платон "прокатил" и граница прокатит...

len56 08 октября 2018 | 18:42

Какая разница-из-за чего развалится Россия?
Из-за того,что одни люди-мусор,а других-трогать не моги...или из-за бабок,которые уйдут на военные игры....А фамилии кадыровых,путиных и пр. забудутся...Останется помойка безвластная бандитская....И весь мир отгородится от этой помойки стеной,как от прокажённых...

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