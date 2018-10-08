Кремль сегодня дал понять, что пока не будет вмешиваться в ситуацию в Ингушетии, где уже в течение нескольких дней не прекращаются массовые протесты из-за соглашения о границе с Чечней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, на чьей стороне администрация президента.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сегодня в очередной раз призвал не спекулировать на теме границы. Он напомнил, что решение уже принято, и что «без границы точно лучше не будет, если не хуже».

Бессрочная акция протеста в столице Ингушетии продолжается. Активисты требуют отменить договор об отмене договора с Чечней.

В Ингушетии много недовольных из-за договора о границе, в том числе по экономическим причинам, — рассказала в эфире «Эха Москвы» журналист ВВС Елизавета Фохт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выражал надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения двух регионов.

Почему бунтует Ингушетия? – ответ на этот вопрос ищет «Московский комсомолец».

Как пишет «Московский комсомолец», снимать Юнус-Бека Евкурова с должности в Кремле не собираются.

К волнениям в Ингушетии привела политика властей на самом высоком уровне, поскольку нельзя ко всем регионам подходить одинаково, — сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Российское государственное телевидение игнорирует события в Ингушетии. С момента начала массовых народных выступлений в этой северокавказской республике, центральные федеральные каналы не сообщали о них ни разу. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы Медиалогия, поступившие в распоряжение «Эха Москвы».