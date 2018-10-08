Владимир Жириновский упал на инаугурации губернатора Владимирской области

Лидер ЛДПР споткнулся, поднимаясь на сцену. Помощница главы Владимирской области Ольга Петрова сообщила РИА, что с Владимиром Жириновским все в порядке.

Новым главой области стал представитель ЛДПР Владимир Сипягин, который победил во втором туре действующего на тот момент губернатора Светлану Орлову из «Единой России».