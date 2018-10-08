Владимир Жириновский упал на инаугурации губернатора Владимирской области
Лидер ЛДПР споткнулся, поднимаясь на сцену. Помощница главы Владимирской области Ольга Петрова сообщила РИА, что с Владимиром Жириновским все в порядке.
Новым главой области стал представитель ЛДПР Владимир Сипягин, который победил во втором туре действующего на тот момент губернатора Светлану Орлову из «Единой России».
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 08 октября 2018 | 17:38
Так и пост губернатора на его партию свалился тоже, благодаря только протестному голосованию и при отсутствии реальных кандидатов.
Даже Шевченко на выборы не допустили.
sharko_2 08 октября 2018 | 18:39
danko1:
Оно, конечно, и козе понятно, что за лдпр-овца проголосовали "потому, что...", как в 2005 избрали ничтожного Ющенко президентом Украины "тому, що...". "..." - во Владимире единоросс, а в Украине - Бандюкович.
Непонятно другое: на путинги-шмутинги российская власть сгоняет бюджетников и студентов. А на видео в зале сидят люди, пришедшие туда добровольно. Им нравится Жирик???!!! Или держимордам всё равно на какое дерьмо сгонять подневольных?. А если завтра (или после-...) изберут демократа-либерала, и на его собрание погонят?
bond000007 08 октября 2018 | 17:39
в привычную позу встал. Позишен намбер ван. Он после переизбрания так же первый полз поздравлять
severnaj 08 октября 2018 | 17:42
Шо такое??!! Не успел даже Британию в пепел разнести, как его кондрати
vezdehod 08 октября 2018 | 18:25
Здоровье подводит Жирика - от стакана падать начал.
midnightblues 08 октября 2018 | 18:48
vezdehod: он нюхает
starokozlovicky2gus 08 октября 2018 | 17:42
Не расплескал содержимое?
sim202_ 08 октября 2018 | 17:44
starokozlovicky2gus: +100500 !!!
tv_victim 08 октября 2018 | 17:43
Всю жизнь пресмыкался, чего уж...
eduard53 08 октября 2018 | 17:47
Очень полезная-информативная весть. Даж не знаю, как бы мы без неё.
И, вот ещё, так же было бы крайне интересно читателям-слушателям -
а не пукнул ли жирик при падении?
hiryrg 08 октября 2018 | 17:48
Ну куда ты лезешь старый клоун-маразматик-шут? Уже на трибуну залезть не смог. Уступи дорогу молодым. Или небось тоже, как Солнцеликий вцепился во власть мертвой хваткой? Срамота...
democ 08 октября 2018 | 17:51
Ну вот видите, пенсионер споткнулся. И реакция не та, и зрение подводит. Кстати, его кровные тоже поди Сбербанк учёл при подсчёте ЗП работающих пенсионеров.
zolingen 08 октября 2018 | 17:57
Интересно, упал на помошницу или с учетом возраста вхолостую?
ura_123 08 октября 2018 | 18:06
Стар стал главный либераст рассеюшки,стар... Хотя по прежнему,взасос целует кремлёвскую длань,щедро поддерживающую эту так называемую системную оппозицию)))
shalunok 08 октября 2018 | 18:06
Причем упал ниже плинтуса. И давно.
Что, впрочем не мешает ему оставаться лидером второй по величине фракции ЕдРа (не кто ж назовет ее независимой партией?). Но даже помогает.
venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 18:14
А Юльку Латынину говном обливали нечего она как работала так и работает, а Ленке Анальной торт на башку одевали, но она нечего себя чувствует и даже зелёнкой глаза подводит.
danko_314zyes 08 октября 2018 | 18:28
venedikt_pidarass: Для них это как духи с тенями для глаз.
zhrv 08 октября 2018 | 18:16
- "Ольга Петрова сообщила РИА, что с Владимиром Жириновским все в порядке."
Точно все в порядке? Может не стоит ему держаться зубами - ведь если "успеет", могут в его честь назвать тот ледокол.
krysodav2 08 октября 2018 | 18:17
Упал!? Гипс!? Очнулся!? Жаль....
alena01 08 октября 2018 | 18:18
Вот, по Пелевину., Жирик "клоун у пидорасов или пидорас у клоунов"???
svoi216 08 октября 2018 | 18:18
Работает до упаду сердешный........
alexandr400 08 октября 2018 | 18:26
А я его в другой позе и не припомню...