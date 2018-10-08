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17:32, 08 октября 2018

Владимир Жириновский упал на инаугурации губернатора Владимирской области

Лидер ЛДПР споткнулся, поднимаясь на сцену. Помощница главы Владимирской области Ольга Петрова сообщила РИА, что с Владимиром Жириновским все в порядке.

Новым главой области стал представитель ЛДПР Владимир Сипягин, который победил во втором туре действующего на тот момент губернатора Светлану Орлову из «Единой России».

Комментарии

22

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danko1 08 октября 2018 | 17:38

Так и пост губернатора на его партию свалился тоже, благодаря только протестному голосованию и при отсутствии реальных кандидатов.
Даже Шевченко на выборы не допустили.

sharko_2 08 октября 2018 | 18:39

danko1:

Оно, конечно, и козе понятно, что за лдпр-овца проголосовали "потому, что...", как в 2005 избрали ничтожного Ющенко президентом Украины "тому, що...". "..." - во Владимире единоросс, а в Украине - Бандюкович.
Непонятно другое: на путинги-шмутинги российская власть сгоняет бюджетников и студентов. А на видео в зале сидят люди, пришедшие туда добровольно. Им нравится Жирик???!!! Или держимордам всё равно на какое дерьмо сгонять подневольных?. А если завтра (или после-...) изберут демократа-либерала, и на его собрание погонят?

bond000007 08 октября 2018 | 17:39

в привычную позу встал. Позишен намбер ван. Он после переизбрания так же первый полз поздравлять

severnaj 08 октября 2018 | 17:42

Шо такое??!! Не успел даже Британию в пепел разнести, как его кондрати

vezdehod 08 октября 2018 | 18:25

Здоровье подводит Жирика - от стакана падать начал.

midnightblues 08 октября 2018 | 18:48

vezdehod: он нюхает

starokozlovicky2gus 08 октября 2018 | 17:42

Не расплескал содержимое?

sim202_ 08 октября 2018 | 17:44

starokozlovicky2gus: +100500 !!!

tv_victim 08 октября 2018 | 17:43

Всю жизнь пресмыкался, чего уж...

eduard53 08 октября 2018 | 17:47

Очень полезная-информативная весть. Даж не знаю, как бы мы без неё.
И, вот ещё, так же было бы крайне интересно читателям-слушателям -
а не пукнул ли жирик при падении?

hiryrg 08 октября 2018 | 17:48

Ну куда ты лезешь старый клоун-маразматик-шут? Уже на трибуну залезть не смог. Уступи дорогу молодым. Или небось тоже, как Солнцеликий вцепился во власть мертвой хваткой? Срамота...

democ 08 октября 2018 | 17:51

Ну вот видите, пенсионер споткнулся. И реакция не та, и зрение подводит. Кстати, его кровные тоже поди Сбербанк учёл при подсчёте ЗП работающих пенсионеров.

zolingen 08 октября 2018 | 17:57

Интересно, упал на помошницу или с учетом возраста вхолостую?

ura_123 08 октября 2018 | 18:06

Стар стал главный либераст рассеюшки,стар... Хотя по прежнему,взасос целует кремлёвскую длань,щедро поддерживающую эту так называемую системную оппозицию)))

shalunok 08 октября 2018 | 18:06

Причем упал ниже плинтуса. И давно.
Что, впрочем не мешает ему оставаться лидером второй по величине фракции ЕдРа (не кто ж назовет ее независимой партией?). Но даже помогает.

venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 18:14

А Юльку Латынину говном обливали нечего она как работала так и работает, а Ленке Анальной торт на башку одевали, но она нечего себя чувствует и даже зелёнкой глаза подводит.

danko_314zyes 08 октября 2018 | 18:28

venedikt_pidarass: Для них это как духи с тенями для глаз.

(комментарий скрыт)

zhrv 08 октября 2018 | 18:16

- "Ольга Петрова сообщила РИА, что с Владимиром Жириновским все в порядке."

Точно все в порядке? Может не стоит ему держаться зубами - ведь если "успеет", могут в его честь назвать тот ледокол.

krysodav2 08 октября 2018 | 18:17

Упал!? Гипс!? Очнулся!? Жаль....

alena01 08 октября 2018 | 18:18

Вот, по Пелевину., Жирик "клоун у пидорасов или пидорас у клоунов"???

svoi216 08 октября 2018 | 18:18

Работает до упаду сердешный........

alexandr400 08 октября 2018 | 18:26

А я его в другой позе и не припомню...

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