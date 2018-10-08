В Саратове возбуждено уголовное дело из-за гибели от голода полицейских лошадей
В мошенничестве подозревается индивидуальный предприниматель, с которым заключили контракт на уход за животными, — говорится на сайте регионального управления СК.
Ранее о гибели лошадей сообщили местные СМИ.
Комментарии6
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testmeter 08 октября 2018 | 17:57
"гибели от голода полицейских лошадей" ///
А что слыхать о самих "блюстителях порядка" и опоре режима?
oleg_andreevich 08 октября 2018 | 18:10
Индивидуальный предприниматель этот ни разу не бывший полицай. Точно, точно! Даже не родственник.
mikluho_m 08 октября 2018 | 18:18
Канеш предприниматель виноват!
Не менты жэ!.....
И после этого они удивляются, почему их все боятся и за людей-то и не считают.
permsky_valenok 08 октября 2018 | 18:21
Интересно, что по этому поводу скажет К. Собчак...
cromwel 08 октября 2018 | 18:24
Это менты так тренируются. Оказалось что лошади слабее режиссера.
alger 08 октября 2018 | 18:47
то-есть полицай ездили на лошдях и не видели, что загибаются от голода