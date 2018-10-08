В Самаре на канализацию для построенного к Чемпионату мира стадиона потратят 245 миллионов рублей
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объявленный электронный аукцион. Он пройдет в конце октября. В пресс-службе областного правительства пояснили, что, как выяснилось, имеющаяся канализация стадиона не справляется с объемом сточных вод. Сам стадион «Самара Арена» обошелся почти в 19 миллиардов рублей.
Комментарии13
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michael_c 08 октября 2018 | 17:33
Очередные 245 миллионов , буквально , спустят в унитаз ...
danko1 08 октября 2018 | 17:45
michael_c: Мы еще за Олимпиаду не расплатились: взятые кредиты перевесили на бюджет.
И во сколько еще обойдется содержание объектов олимпийских и ЧМ.
В Саранске уже заявили, что не потянут содержание стадиона.
timwlad91 08 октября 2018 | 17:53
michael_c: Очередные 245 миллионов , буквально , спустят в унитаз ...
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Очистные системы для всей городской коммунальной системы это нормальное инвестирование в содержание всей городской инженерной инфраструктуры.
ura_123 08 октября 2018 | 18:03
timwlad91: Для ВСЕЙ городской??? Не смеши наши тапочки)))
tv_victim 08 октября 2018 | 17:40
А с горе-строителей и проектировщиков спросу нет? Как это? Наверняка же было техническое задание, под которое создавался проект, не?
zapadnay 08 октября 2018 | 18:25
tv_victim:
Они уже далече. Небось, «осваивают» другие важные объекты, где все свои, чужие здесь не ходЮт.
nehoroshiy 08 октября 2018 | 17:43
Если вы смотрели ЧМ по ТВ- это не значит, что вы не заплатите за билеты.
danko1 08 октября 2018 | 17:57
nehoroshiy: Заплатят и те, которые не смотрели даже по ТВ.
ura_123 08 октября 2018 | 18:00
ЧМ по ногомячу продолжается))))
dft 08 октября 2018 | 18:07
Бл. Вот бы так уметь. Реальная визуализация поговорки - хоть ссы в глаза.
vilingrad 08 октября 2018 | 18:21
А куда срали гости, которым все в России так понравилось?!! Неужели местные чекисты по ночам вручную чистили отстойники и говновозками вывозили по окраиным улицам. Кстати, вот и польза- удобрения для городского озеленения!!!
Ну а что- запах? При чем тут запах?!
zhrv 08 октября 2018 | 18:25
- "имеющаяся канализация стадиона не справляется с объемом сточных вод."
Сейчас не справляется? А что же было во время ЧМ, экологическое бедствие?
Или тогда тоже не справлялась? Тогда "где посадки"?
apels 08 октября 2018 | 18:30
Это бакланы! :)))