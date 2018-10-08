В деле убитой болгарской журналистки, по некоторым данным, фигурируют россияне
Изнасилованная, а затем убитая Виктория Маринова в последней программе, которую вела на телеканале ТВН, освещала расследование хищений в стране у европейских фондов. Как пишет в своем Телеграм-канале зам.гендиректора российского подразделения «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов, согласно расследованию, к хищениям мог быть причастен глава болгарской дочерней компании «Лукойла» Валентин Златеев. В расследовании также упоминаются фамилии российских девелоперов, которые получили болгарские паспорта и являются партнерами российского экс-сенатора и бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина.
Комментариев со стороны «Лукойла» и Сафина пока нет.
Комментарии32
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kara 08 октября 2018 | 17:33
а источник не Ходорковский с Верзиловым?
pattrick 08 октября 2018 | 17:40
Как пишет в своем Телеграм-канале зам.гендиректора российского подразделения «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов...
Молодец Илья Шуманов, в правильном направлении "работаешь", доведи до абсурда всю эту русофобскую истерию.
banyi4 08 октября 2018 | 17:44
pattrick: Наш человек) Надо всё довести до абсурда ) Всех нариков, объявлять отравленными, и т.д.
pavelmistery 08 октября 2018 | 17:50
Везде ловят ваших любимых героев, "патриоты". Скоро и до вас дойдет. Тикайте хлопцы ))
kara 08 октября 2018 | 17:54
pavelmistery: а нас то за что??!!
merelymy 08 октября 2018 | 18:10
Мама мия, неужели началось?
banyi4 08 октября 2018 | 17:48
pattrick: Забыл совсем! В деле Кеннеди тоже же русский след Освальда, Шакал учился в РУДН (вместе с ДОРЕНКО) ))) Так что идеи старые ...
vezdehod 08 октября 2018 | 18:23
banyi4:
pattrick: Забыл совсем! В деле Кеннеди тоже же русский след Освальда, Шакал учился в РУДН (вместе с ДОРЕНКО) ))) Так что идеи старые ...
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Забыл добавить...В деле Льва Троцкого тоже был сталинский след, который привёл к "Герою Советского Союза".
dude_lebowsky 08 октября 2018 | 18:07
"В деле убитой болгарской журналистки, по некоторым данным, фигурируют россияне"
Как-то уже не удивительно и привычно, что если где-то происходит что-то криминальное, то тем или иным боком там замешаны россияне.
vilingrad 08 октября 2018 | 18:17
kara: pattrick: dude_lebowsky: stalinator: sencov_est_kombikorm: skull____: banyi4: komandarm___1968:
Для Болгарии такое зверское убийство нетипично. Болгары вообще мирные люди. Явно без грязного русского чекистского участия не обошлось. Для путинцев эта мерзотная жестокость- почти норма.
Когда портянки станут не нужны, их будут рвать их же коллеги на части- чтобы не болтали, не свидетельствовали, не подписывали признания.
Патрик без языка, пальцев и других, скажем, органов- печальное, но утешительное зрелище. Как ты, патрик- желчь еще желудок не проела?:))
sencov_est_kombikorm 08 октября 2018 | 17:40
Ипёныть, это ж было ясно с самого начала. Эту журналистку ГРУшнки изнасиловали и убили в подарок Путину на его день рождения.
luger_max_otto 08 октября 2018 | 17:47
Да запросто. Путинский режим дошел до того, что в том числе и любое убийство журналиста, хоть когда соприкасавшегося с российской тематикой будет проверяться сперва на предмет убийства путинскими террористами. Та что вам, пропутинским пропагандистам, стоит помолчать: то, что вы заявите, может быть повернуто против вашего работодателя.
sencov_est_kombikorm 08 октября 2018 | 17:53
luger_max_otto: "то, что вы заявите, может быть повернуто против вашего работодателя..."-----------А если я заявлю, что ты уже год чей-то член изо рта не вынимаешь, это тоже "может быть повернуто против нашего работодателя"?
stalinator 08 октября 2018 | 17:41
Боширов и Петров скатались снова в Европу на гастроли?
Долго тянули с РФским следом в этом деле. Сразу надо было обвинять и посла высылать, чего там разбираться.
aleksandr39 08 октября 2018 | 17:41
Изнасиловать а потом убить это типичный поступок для боевиков -наемников -российских граждан из ОПГ " днр -лугандон " .
sencov_est_kombikorm 08 октября 2018 | 17:49
aleksandr39: "Изнасиловать а потом убить это типичный поступок.."----Тебя, походу, только изнасиловали ( в голову) и решили оставить жить. На потеху людям.
skull____ 08 октября 2018 | 17:51
aleksandr39: Только судят за изнасилования и убийства укродупский батальон Торнадо...
Или что вам там на уши про них вешают сейчас? Наверное, что они все ахенты Путина, да, мой кастрюлецефалый прокладос?)
vinnidi 08 октября 2018 | 18:00
skull____: Скуллящее____ пригожинское дерьмо вас гнид конченных опять тыкнули мордой в ваше же дерьмо, хотя вам ублюдкам не привыкать!!!
mark60n 08 октября 2018 | 18:21
vinnidi: Слышал новую кричалку в Киеве?Случаем ты не москаль?
skull____ 08 октября 2018 | 18:39
vinnidi: Собачка моя прибежала...хороший пёсик, скажи гав гав.
neon001 08 октября 2018 | 17:44
чепига даже так может
banyi4 08 октября 2018 | 17:50
neon001: Он и не то может ))) Еще потенциал есть, не стёрся )))
kaputvsemu 08 октября 2018 | 17:52
Ну вот, опять надо угадывать, кто из убийц - герой России и будущий депутат ГД.
pavelmistery 08 октября 2018 | 17:53
Если в коментах активны кремлевские тролли, значит в новости всё верно ))
vinnidi 08 октября 2018 | 17:57
pavelmistery: +100500!!!
shalunok 08 октября 2018 | 18:01
pavelmistery: народная примета ))
nigelliri56 08 октября 2018 | 17:55
Убийства на экспорт. С любовью от братушек.
komandarm___1968 08 октября 2018 | 18:00
Ну как без нас-то! ) Всё для кроваваго Путина )
alex_melnikov Алексей Мельников 08 октября 2018 | 18:03
Только этого еще не хватало (
ansata 08 октября 2018 | 18:14
Упс..
timwlad91 08 октября 2018 | 18:15
Ну вообще то в Болгарии зреет тоже самое как и в Венгрии и в России и на Украине,евреи через банки давали валютные займы,а затем опустили местную валюту ниже плинтуса и тем самым разорили всех валютных кредиторов,то есть весь средний мещанский класс Болгарии,России и Украины и затем скупили за долги всю собственность в этих странах.
В России ,Украине и в Венгрии с ножом к горлу приступили к евреям ,чтобы вернули захваченную мошенничеством собственность и вытурили еврейские финансовые политические фонды и евреев предпринимателей.
В Болгарии только началось национальное движение болгар по причине всеобщего экономического и политического кризиса,где собственность у иностранцев колонизаторов евреев в том числе и беглых евреев из России, которым не удалось через банковские и биржевые махинации устроить передел собственности .
Зато в Болгарии очень развит игорный бизнес и наркоторговцев которые возглавляют евреи имеющие гражданство Израиля и России.
Многие уже бежали в Израиль и потому так лихорадит Израиль где начались мафиозные войны за передел собственности уже в Израиле и на палестинских территориях.
Так что господа,как и предполагалось,ограбленная национальная мещанская буржуазия на вилы поднимет всех евреев в Восточной Европе чтобы вернуть себе то,что евреи отобрали через финансовые и политические мошенничества организованные фондами типа Сороса.
Болгарская журналистка которая пыталась глубже копнуть в финансовых махинациях в стране стала жертвой этой войны за собственность в Болгарии.
Евреи пытаются всё выдать за дела российских корпораций ,которые управляют собственным капиталом и к которым нет доступа еврейским диаспорам отобравшие собственность у болгарской национальной буржуазии через финансовые и политические махинации.
Все знают,там где трупы,там действуют евреи чтобы устроить конкурентам сложности кровавыми наветами. Вчера об этом евреи на передаче господина Соловьёва говорили.
slovoidelo199 08 октября 2018 | 18:27
timwlad91: ///Ну вообще то в Болгарии зреет тоже самое как и в Венгрии и в России и на Украине,евреи через банки давали валютные займы,а затем опустили местную валюту ниже плинтуса и тем самым разорили всех валютных кредиторов,то есть весь средний мещанский класс Болгарии,России и Украины и затем скупили за долги всю собственность в этих странах. //
ты дебил и дегенерат. Одним словам ты - ватник.