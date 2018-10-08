"В деле убитой болгарской журналистки, по некоторым данным, фигурируют россияне"

Изнасилованная, а затем убитая Виктория Маринова в последней программе, которую вела на телеканале ТВН, освещала расследование хищений в стране у европейских фондов. Как пишет в своем Телеграм-канале зам.гендиректора российского подразделения «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов, согласно расследованию, к хищениям мог быть причастен глава болгарской дочерней компании «Лукойла» Валентин Златеев. В расследовании также упоминаются фамилии российских девелоперов, которые получили болгарские паспорта и являются партнерами российского экс-сенатора и бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина.

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