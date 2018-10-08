Z Архив новостей новости
5 32 6 10524
17:30, 08 октября 2018

В деле убитой болгарской журналистки, по некоторым данным, фигурируют россияне

Изнасилованная, а затем убитая Виктория Маринова в последней программе, которую вела на телеканале ТВН, освещала расследование хищений в стране у европейских фондов. Как пишет в своем Телеграм-канале зам.гендиректора российского подразделения «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов, согласно расследованию, к хищениям мог быть причастен глава болгарской дочерней компании «Лукойла» Валентин Златеев. В расследовании также упоминаются фамилии российских девелоперов, которые получили болгарские паспорта и являются партнерами российского экс-сенатора и бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина.

Комментариев со стороны «Лукойла» и Сафина пока нет.

Комментарии

32

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kara 08 октября 2018 | 17:33

а источник не Ходорковский с Верзиловым?

pattrick 08 октября 2018 | 17:40

Как пишет в своем Телеграм-канале зам.гендиректора российского подразделения «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов...

Молодец Илья Шуманов, в правильном направлении "работаешь", доведи до абсурда всю эту русофобскую истерию.

banyi4 08 октября 2018 | 17:44

pattrick: Наш человек) Надо всё довести до абсурда ) Всех нариков, объявлять отравленными, и т.д.

pavelmistery 08 октября 2018 | 17:50

Везде ловят ваших любимых героев, "патриоты". Скоро и до вас дойдет. Тикайте хлопцы ))

kara 08 октября 2018 | 17:54

pavelmistery: а нас то за что??!!

(комментарий скрыт)

merelymy 08 октября 2018 | 18:10

Мама мия, неужели началось?

banyi4 08 октября 2018 | 17:48

pattrick: Забыл совсем! В деле Кеннеди тоже же русский след Освальда, Шакал учился в РУДН (вместе с ДОРЕНКО) ))) Так что идеи старые ...

vezdehod 08 октября 2018 | 18:23

banyi4:
pattrick: Забыл совсем! В деле Кеннеди тоже же русский след Освальда, Шакал учился в РУДН (вместе с ДОРЕНКО) ))) Так что идеи старые ...
=======================================================================
Забыл добавить...В деле Льва Троцкого тоже был сталинский след, который привёл к "Герою Советского Союза".

dude_lebowsky 08 октября 2018 | 18:07

"В деле убитой болгарской журналистки, по некоторым данным, фигурируют россияне"
Как-то уже не удивительно и привычно, что если где-то происходит что-то криминальное, то тем или иным боком там замешаны россияне.

vilingrad 08 октября 2018 | 18:17

kara: pattrick: dude_lebowsky: stalinator: sencov_est_kombikorm: skull____: banyi4: komandarm___1968:
Для Болгарии такое зверское убийство нетипично. Болгары вообще мирные люди. Явно без грязного русского чекистского участия не обошлось. Для путинцев эта мерзотная жестокость- почти норма.
Когда портянки станут не нужны, их будут рвать их же коллеги на части- чтобы не болтали, не свидетельствовали, не подписывали признания.
Патрик без языка, пальцев и других, скажем, органов- печальное, но утешительное зрелище. Как ты, патрик- желчь еще желудок не проела?:))

sencov_est_kombikorm 08 октября 2018 | 17:40

Ипёныть, это ж было ясно с самого начала. Эту журналистку ГРУшнки изнасиловали и убили в подарок Путину на его день рождения.

luger_max_otto 08 октября 2018 | 17:47

Да запросто. Путинский режим дошел до того, что в том числе и любое убийство журналиста, хоть когда соприкасавшегося с российской тематикой будет проверяться сперва на предмет убийства путинскими террористами. Та что вам, пропутинским пропагандистам, стоит помолчать: то, что вы заявите, может быть повернуто против вашего работодателя.

sencov_est_kombikorm 08 октября 2018 | 17:53

luger_max_otto: "то, что вы заявите, может быть повернуто против вашего работодателя..."-----------А если я заявлю, что ты уже год чей-то член изо рта не вынимаешь, это тоже "может быть повернуто против нашего работодателя"?

stalinator 08 октября 2018 | 17:41

Боширов и Петров скатались снова в Европу на гастроли?
Долго тянули с РФским следом в этом деле. Сразу надо было обвинять и посла высылать, чего там разбираться.

aleksandr39 08 октября 2018 | 17:41

Изнасиловать а потом убить это типичный поступок для боевиков -наемников -российских граждан из ОПГ " днр -лугандон " .

sencov_est_kombikorm 08 октября 2018 | 17:49

aleksandr39: "Изнасиловать а потом убить это типичный поступок.."----Тебя, походу, только изнасиловали ( в голову) и решили оставить жить. На потеху людям.

skull____ 08 октября 2018 | 17:51

aleksandr39: Только судят за изнасилования и убийства укродупский батальон Торнадо...
Или что вам там на уши про них вешают сейчас? Наверное, что они все ахенты Путина, да, мой кастрюлецефалый прокладос?)

vinnidi 08 октября 2018 | 18:00

skull____: Скуллящее____ пригожинское дерьмо вас гнид конченных опять тыкнули мордой в ваше же дерьмо, хотя вам ублюдкам не привыкать!!!

mark60n 08 октября 2018 | 18:21

vinnidi: Слышал новую кричалку в Киеве?Случаем ты не москаль?

skull____ 08 октября 2018 | 18:39

vinnidi: Собачка моя прибежала...хороший пёсик, скажи гав гав.

neon001 08 октября 2018 | 17:44

чепига даже так может

banyi4 08 октября 2018 | 17:50

neon001: Он и не то может ))) Еще потенциал есть, не стёрся )))

kaputvsemu 08 октября 2018 | 17:52

Ну вот, опять надо угадывать, кто из убийц - герой России и будущий депутат ГД.

pavelmistery 08 октября 2018 | 17:53

Если в коментах активны кремлевские тролли, значит в новости всё верно ))

vinnidi 08 октября 2018 | 17:57

pavelmistery: +100500!!!

shalunok 08 октября 2018 | 18:01

pavelmistery: народная примета ))

nigelliri56 08 октября 2018 | 17:55

Убийства на экспорт. С любовью от братушек.

komandarm___1968 08 октября 2018 | 18:00

Ну как без нас-то! ) Всё для кроваваго Путина )

alex_melnikov Алексей Мельников 08 октября 2018 | 18:03

Только этого еще не хватало (

ansata 08 октября 2018 | 18:14

Упс..

timwlad91 08 октября 2018 | 18:15


Ну вообще то в Болгарии зреет тоже самое как и в Венгрии и в России и на Украине,евреи через банки давали валютные займы,а затем опустили местную валюту ниже плинтуса и тем самым разорили всех валютных кредиторов,то есть весь средний мещанский класс Болгарии,России и Украины и затем скупили за долги всю собственность в этих странах.
В России ,Украине и в Венгрии с ножом к горлу приступили к евреям ,чтобы вернули захваченную мошенничеством собственность и вытурили еврейские финансовые политические фонды и евреев предпринимателей.
В Болгарии только началось национальное движение болгар по причине всеобщего экономического и политического кризиса,где собственность у иностранцев колонизаторов евреев в том числе и беглых евреев из России, которым не удалось через банковские и биржевые махинации устроить передел собственности .
Зато в Болгарии очень развит игорный бизнес и наркоторговцев которые возглавляют евреи имеющие гражданство Израиля и России.
Многие уже бежали в Израиль и потому так лихорадит Израиль где начались мафиозные войны за передел собственности уже в Израиле и на палестинских территориях.
Так что господа,как и предполагалось,ограбленная национальная мещанская буржуазия на вилы поднимет всех евреев в Восточной Европе чтобы вернуть себе то,что евреи отобрали через финансовые и политические мошенничества организованные фондами типа Сороса.
Болгарская журналистка которая пыталась глубже копнуть в финансовых махинациях в стране стала жертвой этой войны за собственность в Болгарии.
Евреи пытаются всё выдать за дела российских корпораций ,которые управляют собственным капиталом и к которым нет доступа еврейским диаспорам отобравшие собственность у болгарской национальной буржуазии через финансовые и политические махинации.
Все знают,там где трупы,там действуют евреи чтобы устроить конкурентам сложности кровавыми наветами. Вчера об этом евреи на передаче господина Соловьёва говорили.

slovoidelo199 08 октября 2018 | 18:27

timwlad91: ///Ну вообще то в Болгарии зреет тоже самое как и в Венгрии и в России и на Украине,евреи через банки давали валютные займы,а затем опустили местную валюту ниже плинтуса и тем самым разорили всех валютных кредиторов,то есть весь средний мещанский класс Болгарии,России и Украины и затем скупили за долги всю собственность в этих странах. //

ты дебил и дегенерат. Одним словам ты - ватник.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 466 6 7895 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 275 6 7417 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 503 6 49207 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 117 6 12174 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 151 6 15957 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 128 6 13682 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 89 6 9839 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 67 6 7827 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Лавров: Задержанные в Нидерландах россияне ни от кого не прятались «Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это было рутинная поездка»...

5 158 6 20224 14:28
Kмид, нидерланды, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 356 6 46077 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 115 6 14986 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12208 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15210 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6512 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 44 6 6100 05.10
Новости

США заморозили активы Олега Дерипаски на своей территории Под угрозой и его владения в Европе…

5 47 6 7025

Популярное за неделю

Новости

New York Post: США заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски В частности, речь идёт об особняках в Нью-Йоркском районе Верхний Ист-сайд и Вашингтоне…

5 72 6 29347
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 81 6 159392 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 114 6 18460 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 283 6 277096 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 90 6 136615 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7326711
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3691639

Сегодня в эфире